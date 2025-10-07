Vivo V60e भारत में लॉन्च, 200MP कैमरा के साथ मिलेगी 6500mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

चीनी स्मार्टफोन ब्रांड Vivo ने अपना नया हैंडसेट Vivo V60e भारत में लॉन्च कर दिया है. ये कंपनी की V60 सीरीज का नया डिवाइस है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. इसमें MediaTek Dimensity प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 12GB RAM और 256GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलेगा.

फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. Vivo V60e में 6500mAh की बैटरी दी गई है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. हैंडसेट में AI ऑरा लाइट दी गई है. आइए जानते हैं मिड प्रीमियम रेंज में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन की खास बातें.

कितनी है कीमत?

Vivo V60e तीन कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च हुआ है. फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये है. वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये है. स्मार्टफोन का टॉप वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन 33,999 रुपये में लॉन्च हुआ है.

यह भी पढ़ें: Vivo-iQOO यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, खत्म होगी Funtouch OS की कहानी

इसे आप दो कलर ऑप्शन एलिट पर्पल और नोबल गोल्ड में खरीद सकते हैं. ये स्मार्टफोन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. साथ ही आप इसे ऐमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकेंगे. इसकी सेल 10 अक्टूबर से शुरू होगी.

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Vivo V60e में 6.77-inch का क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए डायमंड शील्ड ग्लास इस्तेमाल किया गया है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 12GB RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलेगा.

यह भी पढ़ें: Vivo X200 FE Review: पावरफुल और कॉम्पैक्ट फोन, कैसा है कैमरा और परफॉर्मेंस?

हैंडसेट डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है. वहीं फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. डिवाइस को पावर देने के लिए 6500mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें आपको कई AI फीचर्स भी मिलेंगे.

---- समाप्त ----