15 हजार में बेस्ट फोन, Samsung से लेकर Vivo तक, 6500mAh बैटरी-बेहतरीन कैमरा

Best 5G Phone Under 15000: नया फोन खरीने की प्लानिंग कर रहे हैं और कन्फ्यूज हैं कि कौन-सा फोन बेस्ट है. ऐसे में हम आपके लिए कुछ डिवाइसेस की एक लिस्ट लेकर आए हैं, जो अपने बजट में बेहतरीन पैकेज ऑफर करते हैं. इस लिस्ट में 15 हजार रुपये तक के फोन शामिल हैं. इनमें बड़ी बटैरी, दमदार प्रोसेसर और बेहतरीन कैमरा मिलेगा.

Poco X7 5G 15 हजार रुपये के बजट में दमदार फोन है. (Photo: ITG)
एक परफेस्ट स्मार्टफोन खरीदना बहुत ही मुश्किल टास्क है. ऐसे वक्त में जब आपको कई सारे ब्रांड्स और मॉडल्स का विकल्प मिल रहा हो, बेस्ट फोन चुनना मुश्किल हो जाता है. सबसे पहले तो आपको बजट तय करना होता है. उस बजट में मिल रहे सभी स्मार्टफोन्स को शॉर्ट लिस्ट करके उससे परफेक्ट मैच चुनना पड़ेगा. 

आपका ये काम हम आसान कर दे रहे हैं. मान लीजिए आपका बजट 15 हजार रुपये तक का है. ऐसे में आपको कई सारे विकल्प मिल जाएंगे. ऐसे ही कुछ विकल्पों में से हम बेस्ट ऑप्शन को छांटकर लाए हैं. आइए जानते हैं इस बजट में मिल रहे बेस्ट फोन्स की डिटेल्स. 

Poco X7 5G 

पोको का ये फोन दमदार फीचर के साथ आता है. 14,999 रुपये में आपको इसका 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिल जाएगा. Poco X7 5G में Dimensity 7300 Ultra प्रोसेसर मिलता है. ये फोन 50MP + 8MP + 2MP के ट्रिपल रियर कैमरा और 20MP के फ्रंट कैमरा के साथ आता है. फोन 5500mAh बैटरी के साथ आता है. ये फोन एक अच्छा विकल्प है. 

iQOO Z10x 5G 

ये हैंडसेट भी अच्छा विकल्प है. इसमें Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलता है. स्मार्टफोन में 50MP के मेन लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया है. डिवाइस को पावर देने के लिए 6500mAh की बैटरी दी गई है, जो 44W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,498 रुपये है. iqoo z10x

Redmi Note 14 SE 

अगर आप रेडमी की ब्रांडिंग के साथ जाना चाहते हैं, तो ये फोन बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इसमें AMOLED डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और Dimensity 7025 Ultra प्रोसेसर मिलता है.

Redmi Note 14 SE

फोन में 50MP + 8MP + 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 20MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5110mAh की बैटरी दी गई है. Redmi Note 14 SE के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है. 

Vivo T4x 5G

वीवो का ये फोन एक दमदार पैकेज है. इसमें 6.72-inch का डिस्प्ले मिलता है. स्मार्टफोन Dimensity 7300 5G प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 50MP + 2MP का डुअल रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन को पावर देने के लिए 6500mAh की बैटरी दी गई है. इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये है. Redmi Note 14 SE

Samsung Galaxy F36 5G 

सैमसंग का ये फोन बेहतरीन विकल्प है. खासकर तब जब आप एक नॉन-चाइनीज ब्रांड चाहते हैं. स्मार्टफोन 6.7 inch के डिस्प्ले, Exynos 1380 प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी के साथ आता है. इसमें 50MP + 8MP + 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. Samsung Galaxy F36 5G के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है.

