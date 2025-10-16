Vivo के करोड़ों फोन्स में होगा बड़ा बदलाव, कंपनी ने किया ऐलान, आ रहा है...

Vivo यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है. कंपनी ने नए ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐलान किया है, जो अब से पहले सिर्फ चीनी मार्केट में उपलब्ध था. अब कंपनी सभी मार्केट में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर करेगी. कंपनी की मानें, तो ये पहले के मुकाबले बेहतर होगा. अभी तक Vivo के फोन्स में FuntouchOS मिलता था. दिवाली से ठीक पहले कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है और लिस्ट भी जारी कर दी है. स्मार्टफोन्स की लिस्ट है जिन्हें Vivo का नया ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा और फोन को एक नया मेकओवर मिल जाएगा.

अब कंपनी FuntouchOS को नए ऑपरेटिंग सिस्टम Origin OS से रिप्लेस कर रही है. Android 16 पर बेस्ड इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई नए फीचर्स मिलेंगे. इसमें नया ओरिजिन स्मूद इंजन दिया गया है, जो यूजर्स को स्मूद एक्सपीरियंस देगा. इसके लिए सिस्टम कोर मॉड्यूल्स, कंप्यूटिंग, स्टोरेज और डिस्प्ले को ऑप्टमाइज करेगा.

कब से मिलेगा नया ऑपरेटिंग सिस्टम?

वीवो की मानें, तो OriginOS 6 को ओवर दि एयर अपडेट के जरिए रिलीज किया जाएगा. ये अपडेट फेज वाइड मैनर में रिलीज किया जाएगा. यानी OriginOS 6 का अपग्रेड एक बार में सभी को नहीं मिलेगा. इसे धीरे-धीरे रोलआउट किया जाएगा. ये अपडेट वीवो के कई पुराने फोन को भी मिलेगा, जो पूरी तरह से नए सिस्टम पर काम करेंगे.

नवंबर 2025 की शुरुआत में Vivo X Fold5, X200 Pro, X200, X200 FE, V60 पर अपडेट आएगा. वहीं मिड नवंबर में कंपनी X Fold3 Pro और X100 Pro, X100 के लिए अपडेट रिलीज करेगी. दिसंबर में कंपनी V60e, V50, V50e, T4 Ultra, T4 Pro पर अपडेट आएगा. साल 2026 में कंपनी अन्य डिवाइसेस के लिए अपडेट जारी करेगी.

कब मिलेगा अपडेट? डिवाइसेस की लिस्ट नवंबर की शुरुआत में X Fold5, X200 Pro, X200, X200 FE, V60 मिड नवंबर में मिलेगा X Fold3 Pro, X100 Pro, X100 दिसंबर 2025 में V60e, V50, V50e, T4 Ultra, T4 Pro 2026 में मिलेगा अपडेट X90 Pro, X90 V60 Lite, V60 Lite 4G, V50 Lite, V50 Lite 4G, V40, V40e, V40 Lite, V40 Lite 4G, V40 SE 80W, V40 SE, V30 Pro, V30, V30e, V30 Lite, V30 Lite 4G, V30 T4, T4R, T4X, T3 Ultra, T3 Pro Y400 Pro, Y400, Y400 4G, Y300 Plus, Y300, Y200 Pro, Y200, Y200e, Y100, Y100 4G, Y58, Y39, Y38, Y31 Pro

क्या हैं फीचर्स?

OriginOS 6 में ओरिजिन एनिमेशन सिस्टम मिलेगा. कंपनी का दावा है कि इससे विजुअल एक्सपीरियंस बेहतर होगा. ब्रांड की मानें, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्नैप-अप इंजन का इस्तेमाल कंप्यूटिंग पावर को बेहतर करने के लिए करता है. इससे 16 फीसदी तक तेजी से ऐप्स लॉन्च होंगे.

इसके अलावा बहुत सारे विजुअल बदलाव भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेंगे. आपको नया लॉक स्क्रीन मिलेगा. बहुत से AI फीचर्स को भी इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है. आप AI रिटच, AI इमेज एक्सपैंडर, फोटो एन्हांस, स्मार्ट कॉल असिस्ट, डॉक मास्टर और AI सर्च जैसे फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे. साथ ही आपको फोन्स पर गूगल का सर्किल टू सर्च और Gemini Live फीचर भी मिलेगा.

