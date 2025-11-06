200MP के दो कैमरा के साथ आएगा Vivo X300 Ultra, पहली बार मिलेगा ऐसा फीचर

200MP कैमरे वाले कई स्मार्टफोन अब तक लॉन्च हो चुके हैं. हाल में लॉन्च हुई Vivo X300 सीरीज में भी कंपनी ने 200MP का कैमरा दिया है. इस सीरीज में कंपनी ने दो स्मार्टफोन Vivo X300 और X300 Pro को लॉन्च किया है. हालांकि, इस सीरीज में एक और फोन आने वाला है जिसका नाम Vivo X300 Ultra होगा.

रिपोर्ट्स की मानें, तो Vivo X300 Ultra के जरिए कंपनी स्मार्टफोन फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी. अब तक जो लीक्स आई हैं, उनके मुताबिक इस फोन में 200MP के दो कैमरा इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ये पहली बार होगा जब किसी स्मार्टफोन में 200MP के दो कैमरा मिलेंगे.

200MP के दो कैमरा मिलेंगे

टिप्स्टर Digital Chat Station की मानें तो नया अल्ट्रा स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. ये तीनों ही सेंसर अपग्रेडेड और बड़े होंगे. इसमें से दो सेंसर 200MP के हो सकते हैं. इसका प्राइमरी लेंस स्ट्रीट फोटोग्राफी, पोट्रेट और रोजमर्रा की शुटिंग के लिए होगा.

बता दें कि Vivo X200 Ultra में कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया था, जिसका प्राइमरी लेंस 50MP का है. इसके अलावा 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 200MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है. एक अतिरिक्त 200MP का कैमरा जुड़ने का मतलब है कि आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने होंगे. यानी फोन की कीमत बढ़ेगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Vivo X300 सीरीज लॉन्च, 200MP का रियर और 50MP का फ्रंट कैमरा, इतनी है कीमत

लीक्स की मानें, तो X300 Ultra में प्राइमरी सेंसर और टेलीफोटो कैमरा 200MP के होंगे. अब तक वीवो अपने अल्ट्रा मॉडल को सिर्फ चीनी मार्केट में लॉन्च करता है. Vivo X300 Ultra के ग्लोबल वेरिएंट को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है, जिसका मॉडल नंबर V2562 है.

कब हो सकता है लॉन्च?

ये स्मार्टफोन 2026 की दूसरी तिमाही में चीनी मार्केट में लॉन्च हो सकता है. इसका मतलब है ये है कि फोन की लॉन्चिंग में लंबा वक्त है. कैमरा के अतिरिक्त स्मार्टफोन 6.8-inch के OLED डिस्प्ले के साथ आएगा. हैंडसेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर पर काम करेगा.

यह भी पढ़ें: 15 हजार में बेस्ट फोन, Samsung से लेकर Vivo तक, 6500mAh बैटरी-बेहतरीन कैमरा

डिवाइस Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 के साथ लॉन्च हो सकता है. भारत में ये फोन लॉन्च होगा या नहीं इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. हालांकि, अब तक वीवो ने अपने अल्ट्रा मॉडल को भारत में लॉन्च नहीं किया है. अगर ये लॉन्च होता है तो इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी. Vivo X200 Pro को कंपनी ने 94,999 रुपये में लॉन्च किया था.

---- समाप्त ----