Vivo के सबसे सस्ते 200MP कैमरे वाले फोन की सेल शुरू, इतने रुपये में खरीद सकते हैं आप

Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रोडक्ट-Vivo V60e हाल में लॉन्च किया था. ये हैंडसेट दमदार प्रोसेसर और शानदार कैमरा के साथ आता है. इसमें MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर दिया है. ये कंपनी का सबसे सस्ता 200MP कैमरे वाला फोन है. हैंडसेट डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है.

वहीं फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. डिवाइस Android 15 के साथ आता है. अगर आप एक दमदार प्रोसेसर और शानदार कैमरे वाला फोन खरीदना चाहते हैं, तो ये डिवाइस अच्छा विकल्प है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

कितनी है कीमत?

Vivo V60e को कंपनी ने तीन कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 29,999 रुपये है. वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 31,999 रुपये में आता है. हैंडसेट का टॉप वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 33,999 रुपये है.

स्मार्टफोन को आप दो कलर ऑप्शन- एलिट पर्पल और नोबल गोल्ड में खरीद सकते हैं. इस हैंडसेट को आप ऐमेजॉन, फ्लिपकार्ट और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. कार्ड का इस्तेमाल करके आप 10 फीसदी की बचत कर सकते हैं.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Vivo V60e में 6.77-inch का Quad Curved AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1600 Nits की है. डिस्प्ले के लिए प्रोटेक्शन के लिए डायमंड शील्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर के साथ आता है.

इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी लेंस 200MP का है. इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, जो ऑरा फ्लैश लाइट के साथ आता है. फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. फोन को पावर देने के लिए 6500mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोन में कई सारे AI फीचर्स भी मिलते हैं.

