scorecardresearch
 

Feedback

Vivo के सबसे सस्ते 200MP कैमरे वाले फोन की सेल शुरू, इतने रुपये में खरीद सकते हैं आप

कम बजट में Vivo ने अपना दमदार फोन लॉन्च कर दिया है. ये हैंडसेट 200MP कैमरा के साथ आता है. इसमें आपको डुअल रियर कैमरा के साथ 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 6500mAh की बैटरी दी गई है. ये कंपनी का सबसे सस्ता फोन है, जिसमें 200MP का कैमरा मिलता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और खास फीचर्स.

Advertisement
X
Vivo V60e तीन कॉन्फिग्रेशन और दो कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है. (Photo: Vivo India)
Vivo V60e तीन कॉन्फिग्रेशन और दो कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है. (Photo: Vivo India)

Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रोडक्ट-Vivo V60e हाल में लॉन्च किया था. ये हैंडसेट दमदार प्रोसेसर और शानदार कैमरा के साथ आता है. इसमें MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर दिया है. ये कंपनी का सबसे सस्ता 200MP कैमरे वाला फोन है. हैंडसेट डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. 

वहीं फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. डिवाइस Android 15 के साथ आता है. अगर आप एक दमदार प्रोसेसर और शानदार कैमरे वाला फोन खरीदना चाहते हैं, तो ये डिवाइस अच्छा विकल्प है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Vivo V60e को कंपनी ने तीन कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 29,999 रुपये है. वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 31,999 रुपये में आता है. हैंडसेट का टॉप वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 33,999 रुपये है. 

सम्बंधित ख़बरें

Vivo T4 Pro
Vivo ने लॉन्च किया 50MP कैमरे वाला दमदार फोन, मिलेगा इतना डिस्काउंट 
Vivo V60
Vivo लाया 50MP सेल्फी कैमरा और 16GB RAM वाला फोन, इतनी है कीमत 
Vivo X Fold 5
Vivo-iQOO यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, खत्म होगी Funtouch OS की कहानी  
Vivo X200 FE Review
पावरफुल और कॉम्पैक्ट, कैसा है Vivo X200 FE का कैमरा और परफॉर्मेंस? 
vivo v60e
Vivo लाया 200MP कैमरे वाला अपना सबसे सस्ता फोन, इतनी है कीमत 

यह भी पढ़ें: Vivo V60e भारत में लॉन्च, 200MP कैमरा के साथ मिलेगी 6500mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

स्मार्टफोन को आप दो कलर ऑप्शन- एलिट पर्पल और नोबल गोल्ड में खरीद सकते हैं. इस हैंडसेट को आप ऐमेजॉन, फ्लिपकार्ट और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. कार्ड का इस्तेमाल करके आप 10 फीसदी की बचत कर सकते हैं. 

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Vivo V60e में 6.77-inch का Quad Curved AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1600 Nits की है. डिस्प्ले के लिए प्रोटेक्शन के लिए डायमंड शील्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: Vivo X200 FE Review: पावरफुल और कॉम्पैक्ट फोन, कैसा है कैमरा और परफॉर्मेंस?

इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी लेंस 200MP का है. इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, जो ऑरा फ्लैश लाइट के साथ आता है. फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. फोन को पावर देने के लिए 6500mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोन में कई सारे AI फीचर्स भी मिलते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement