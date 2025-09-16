scorecardresearch
 

Vivo Y31 5G सीरीज लॉन्च, 6500mAh की बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा, इतनी है कीमत

Vivo Y31 Pro 5G Price in India: वीवो ने भारतीय बाजार में दो नए फोन्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Vivo Y31 और Vivo Y31 Pro को लॉन्च किया है. दोनों ही स्मार्टफोन दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. इनमें मुख्य अंतर प्रोसेसर का है. स्मार्टफोन्स 6500mAh की बैटरी और 50MP के डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं.

Vivo Y31 सीरीज में कंपनी ने दो फोन्स को लॉन्च किया है. (Photo: Vivo)
Vivo Y31 सीरीज भारत में लॉन्च हो गई है. ये कंपनी की Y-सीरीज में लेटेस्ट एडिशन है, जिसे कंपनी इस हफ्ते लॉन्च किया है. इस सीरीज में दो स्मार्टफोन- Vivo Y31 5G और Vivo Y31 Pro 5G लॉन्च हुए हैं, जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. दोनों ही फोन्स मिड रेंज बजट यूजर्स को टार्गेट करते हैं.

कंपनी ने नॉन-प्रो मॉडल में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जो LED फ्लैश के साथ आता है. वहीं प्रो वेरिएंट में भी कंपनी ने डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है. दोनों ही फोन्स दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे. आइए जानते हैं इनकी कीमत और खास फीचर्स. 

कितनी है कीमत? 

Vivo Y31 5G को कंपनी ने 14,999 रुपये में लॉन्च किया है. ये कीमत फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं फोन का 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 16,499 रुपये में आता है. स्मार्टफोन रोज रेड और डायमंड ग्रीन कलर में मिलेगा. 

वहीं Vivo Y31 Pro 5G को कंपनी ने 18,999 रुपये में लॉन्च किया है. ये कीमत फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये है. ये फोन माचा ब्राउन और ड्रीमी वॉइट में आता है. दोनों ही फोन्स को आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Vivo V60 में है स्लिम, स्टाइलिश और Zeiss पावर्ड कैमरा, पर कैसी है परफॉर्मेंस? देखें Review

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Vivo Y31 5G डुअल सिम सपोर्ट मिलता है. स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड FuntouchOS 15 पर काम करता है. इसमें 6.68-inch का LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्मार्टफोन Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर पर काम करता है. 

यह भी पढ़ें: Vivo X Fold 5 Review: फोल्डेबल होने के बावजूद नॉर्मल फोन से भी पतला, लंबी बैटरी

फोन में 50MP + 0.08MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. स्मार्टफोन 6500mAh की बैटरी और 44W की चार्जिंग सपोर्ट करता है. सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. 

वहीं प्रो वेरिएंट की बात करें, तो इसमें 6.72-inch का LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें भी डुअल रियर और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. बैटरी भी स्टैंडर्ड मॉडल वाली ही मिलती है.

