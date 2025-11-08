सोशल मीडिया पर कंपनियां क्यों मांग रही हैं लोगों से माफी? वायरल हुआ ये ट्रेंड

सोशल मीडिया पर कोई चीज पॉपुलर हो, तो लोग उसे ट्रेंड बना देते हैं. कभी ये रील के साथ होता है, तो कभी किसी मीम के साथ. इस बार कंपनियों ने एक ट्रेंड बना दिया है, जो सॉरी से जुड़ा है. दरअसल, तमाम कंपनियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सॉरी या अपॉलिजी पोस्ट कर रहे हैं, जो वास्तव में अपॉलिजी है नहीं.
ब्रांड्स ने मजाक के जरिए लोगों से कनेक्ट होने का एक नया तरीका खोजा है. सोशल मीडिया पर हर तरफ आपको Official Apology Trend देखने को मिलेगा. कंपनियां अच्छा होने के लिए लोगों से माफी मांग रही हैं. क्योंकि उनकी वजह से लोगों के बहाने काम नहीं करेंगे.
ये वायरल ट्रेंड अपने ब्रांड को प्रमोट करने का एक तरीका है, जिसमें कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के अच्छे होने के लिए कंज्यूमर्स से माफी मांग रही है. ब्रांड्स इसके लिए असली दिखने वाले अपॉलिजी लेटर पोस्ट कर रहे हैं. इस पोस्ट में मजा है, जो कंपनियों को ये दिखाने का मौका दे रहा है कि वे किस काम में एक्सपर्ट हैं. जियो ने अपने यूथ ऑफर को लेकर अपॉलिजी ट्रेंड में पोस्ट किया है.
इस ट्रेंड में एक दो नहीं बल्कि तमाम बड़े ब्रांड्स शामिल हैं. फॉक्सवैगन इंडिया, स्कॉडा, टी-सीरीज, Keventers और डाबर समेत तमाम ब्रांड्स इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं. स्कॉडा इंडिया ने लोगों से मजाकिया अंदाज में इसलिए माफी मांग रही है.
कंपनी ने लिखा है कि उनकी कार्स इतनी अच्छी हैं कि लोग लॉन्ग ड्राइव से खुद को रोक नहीं पाते हैं. वहीं फॉक्सवैगन ऐसे कार बनाने के लिए 'माफी' मांग रहा है, जिनसे दूर रहना बहुत कठिन है. दरअसल, इस तरह के पोस्ट के जरिए कंपनियां कस्टमर्स से इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं.
अब तक अपॉलिजी ट्रेंड पॉपुलर हुआ है, जो दिखाता है कि लोगों को ब्रांडिंग का ये तरीका पसंद आ रहा है. सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए कंपनियों को सिर्फ पोस्ट करना है. इस तरह के पोस्ट आप भी AI की मदद से लिख सकते हैं. आप किसी भी AI चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं.
इस तरह के पोस्ट लिखने के लिए आपको अपनी वर्क प्रोफाइल शेयर करते हुए चैटबॉट को अपॉलिजी ट्रेंड लिखने का कमांड देना होगा. इसके बाद चैटबॉट आपके लिए वायरल अपॉलिजी ट्रेंड के स्टाइल में एक पोस्ट लिखकर देगा, जो आपके बारे में बात करेगा.