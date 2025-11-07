scorecardresearch
 

Feedback

Dyson ने भारत में लॉन्च किया नया एयर प्यूरिफायर, हवा साफ करने के साथ कमरे को रखेगा गर्म

डायसन ने भारतीय मार्केट में दो नए एयर प्यूरिफायर्स लॉन्च किए हैं. इसकी खासियत ये भी है कि सर्दियों में ये आपका कमरा गर्म रखेगा, जबकि गर्मियों रूम को कूल रखेगा. आइए जानते हैं इसकी खासियत.

Advertisement
X
Dyson Hot+Cool HP2 De-NOx
Dyson Hot+Cool HP2 De-NOx

दिल्ली सहित भारत के कई शहरों में विंटर्स आते ही एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है. दिल्ली का AQI लगातार ऊपर जा रहा है और हवा जहरीली होती जा रही है. ऐसे में एयर प्यूरिफायर लोगों के लिए काफी जरूरी होता जा रहा है. ब्रिटिश कंपनी डायसन ने भारत में एक नया एयर प्यूरिफायर लॉन्च कर दिया है जो सर्दियों में गर्म भी रखेगा. 

Dyson का ये नया Hot+Cool एयर प्यूरिफायर रूम हीटर का भी काम करेगा. Dyson HP2 De-NOx के साथ कंपनी ने दावा किया है कि ये 99.95% तक पार्टिकल्स कैप्चर कर सकता है और ये पूरी तरह सील्ड है, ताकि पॉल्यूटेंट्स आपको नुक़सान ना पहुंचा सकें. 

कंपनी ने कहा है कि नए जेनेरेशन के डायसन एयर प्यूरिफायर में मोस्ट एडवांस्ड गैस कैप्चर सिस्टम दिया गया है. ये नाइट्रोजन डायोक्साइड (NO2), वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड (VOC) और पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और PM10 को कैप्चर करके आपको साफ़ हवा देता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Delhi air quality pollution
बिना एयर प्यूरीफायर घर की हवा होगी एकदम क्लीन, Dyson एक्सपर्ट ने बताए तरीके 
HomePure Zayn
AQI लेवल 10 से भी कम कर देगा ये एयर प्यूरिफायर, फीचर्स हैरान कर देंगे 
how to buy air purifier
Best Air Purifier कैसे खरीदें? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती  
Air purifier buying guide
99% लोग खरीद लेते हैं गलत एयर प्यूरिफायर, आप भूल कर ना करें ये गलती 
Car Air Purifier
ये सस्ता डिवाइस कार को बनाएगा लग्जरी, चुटकियों में साफ होगी कैबिन की हवा 

ये एयर प्यूरिफायर 0.1 माइक्रोन्स तक के छोटे पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है. इसमें HEPA H13 और ऐक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स दिया गया है जो कमरे के अंदर के पॉल्यूटेंट्स सहित हाउसहोल्ड गैसेस और ओडर्स को भी कैप्चर कर लेता है. 

डायसन के दूसरे एयर प्यूरिफायर के मुकाबले इसमें कुछ नए एडिशन्स हैं. यहां आपको K-Carbon फिल्टर मिलता है जो ट्रेडिशनल कार्बन फिल्टर के मुकाबले 50% ज्यादा NO2 कैप्चर करता है और फॉर्मल्डिहाइड को भी खत्म करता है. 

Advertisement

डायसन के हॉट एंड कूल एयर प्यूरिफायर की ख़ासियत ये भी है कि ये गर्मियों में कमरे को काफी हद तक कूल कर देता है, हालांकि ये एसी का रिप्लेसमेंट नहीं है. लेकिन सर्दियों में ये आपके रूम हीटर का रिप्लेसमेंट ज़रूर है, क्योंकि ये कमरे का टेंप्रेचर मेंटेन करके रखता है और आपको हीटर की ज़रूरत नहीं होती है. 

एयरफ्लो की बात करें तो ये 290 लीटर्स प्रति सेकंड् का एयरफ्लो जेनेरेट करता है. इसमें 350 डिग्री ऑसिलेशन का भी ऑप्शन है यानी ये ख़ुद से ही रोटेट होगा और एयरफ्लो मेंटेन करेगा. इसे आप रिमोट और डायसन ऐप के ज़रिए कंट्रोल कर सकेंगे. 

इस एयर प्यूरिफायर में इनबिल्ट डिस्प्ले भी है जहां जरूरी इन्फॉर्मेशन फ़्लैश होती हैं. AQI लेवल से लेकर अलग अलग गैस जो ये ट्रैप करता है इसकी जानकारी इस डिस्प्ले पर मिलती है.

MyDyson ऐप से इसे कनेक्ट कर सकते हैं और कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं. ऐप इंटरफेस काफी दिलचस्प है और यहां आपको पॉल्यूशन से जुड़ी तमाम जानकारी मिलेगी. इसमें दिए गए इनबिल्ट सेंसर आपके कमरे की हवा को रियल टाइम मॉनिटर करके आपको AQI बताते हैं.  

Dyson Hot+Cool HP 2 De-NOx की कीमत 68,900 रुपये है, जबकि Dyson Hot+Cool HP1 की कीमत 56,900 रुपये रखी गई है. 

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement