Dyson ने भारत में लॉन्च किया नया एयर प्यूरिफायर, हवा साफ करने के साथ कमरे को रखेगा गर्म

दिल्ली सहित भारत के कई शहरों में विंटर्स आते ही एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है. दिल्ली का AQI लगातार ऊपर जा रहा है और हवा जहरीली होती जा रही है. ऐसे में एयर प्यूरिफायर लोगों के लिए काफी जरूरी होता जा रहा है. ब्रिटिश कंपनी डायसन ने भारत में एक नया एयर प्यूरिफायर लॉन्च कर दिया है जो सर्दियों में गर्म भी रखेगा.

Dyson का ये नया Hot+Cool एयर प्यूरिफायर रूम हीटर का भी काम करेगा. Dyson HP2 De-NOx के साथ कंपनी ने दावा किया है कि ये 99.95% तक पार्टिकल्स कैप्चर कर सकता है और ये पूरी तरह सील्ड है, ताकि पॉल्यूटेंट्स आपको नुक़सान ना पहुंचा सकें.

कंपनी ने कहा है कि नए जेनेरेशन के डायसन एयर प्यूरिफायर में मोस्ट एडवांस्ड गैस कैप्चर सिस्टम दिया गया है. ये नाइट्रोजन डायोक्साइड (NO2), वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड (VOC) और पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और PM10 को कैप्चर करके आपको साफ़ हवा देता है.

ये एयर प्यूरिफायर 0.1 माइक्रोन्स तक के छोटे पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है. इसमें HEPA H13 और ऐक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स दिया गया है जो कमरे के अंदर के पॉल्यूटेंट्स सहित हाउसहोल्ड गैसेस और ओडर्स को भी कैप्चर कर लेता है.

डायसन के दूसरे एयर प्यूरिफायर के मुकाबले इसमें कुछ नए एडिशन्स हैं. यहां आपको K-Carbon फिल्टर मिलता है जो ट्रेडिशनल कार्बन फिल्टर के मुकाबले 50% ज्यादा NO2 कैप्चर करता है और फॉर्मल्डिहाइड को भी खत्म करता है.

डायसन के हॉट एंड कूल एयर प्यूरिफायर की ख़ासियत ये भी है कि ये गर्मियों में कमरे को काफी हद तक कूल कर देता है, हालांकि ये एसी का रिप्लेसमेंट नहीं है. लेकिन सर्दियों में ये आपके रूम हीटर का रिप्लेसमेंट ज़रूर है, क्योंकि ये कमरे का टेंप्रेचर मेंटेन करके रखता है और आपको हीटर की ज़रूरत नहीं होती है.

एयरफ्लो की बात करें तो ये 290 लीटर्स प्रति सेकंड् का एयरफ्लो जेनेरेट करता है. इसमें 350 डिग्री ऑसिलेशन का भी ऑप्शन है यानी ये ख़ुद से ही रोटेट होगा और एयरफ्लो मेंटेन करेगा. इसे आप रिमोट और डायसन ऐप के ज़रिए कंट्रोल कर सकेंगे.

इस एयर प्यूरिफायर में इनबिल्ट डिस्प्ले भी है जहां जरूरी इन्फॉर्मेशन फ़्लैश होती हैं. AQI लेवल से लेकर अलग अलग गैस जो ये ट्रैप करता है इसकी जानकारी इस डिस्प्ले पर मिलती है.

MyDyson ऐप से इसे कनेक्ट कर सकते हैं और कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं. ऐप इंटरफेस काफी दिलचस्प है और यहां आपको पॉल्यूशन से जुड़ी तमाम जानकारी मिलेगी. इसमें दिए गए इनबिल्ट सेंसर आपके कमरे की हवा को रियल टाइम मॉनिटर करके आपको AQI बताते हैं.

Dyson Hot+Cool HP 2 De-NOx की कीमत 68,900 रुपये है, जबकि Dyson Hot+Cool HP1 की कीमत 56,900 रुपये रखी गई है.

