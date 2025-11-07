scorecardresearch
 

Feedback

भारत में लॉन्च होने वाला है 200MP कैमरे वाला खास फोन, कंपनी ने निकाला 99 रुपये का ऑफर

Oppo Find X9 सीरीज जल्द ही लॉन्च होने वाली है. इस सीरीज में ब्रांड दो फोन्स लॉन्च करने वाला है, जो दमदार फीचर्स के साथ आएंगे. स्टैंडर्ड वर्जन के साथ प्रो वेरिएंट भी इस सीरीज में शामिल होगा. कंपनी Find X9 और Find X9 Pro को लॉन्च कर रही है. दोनों ही फोन्स चीनी मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं. आइए जानते हैं इनके खास फीचर्स.

Advertisement
X
Oppo Find X9 सीरीज में 200MP और बड़ी बैटरी मिलेगी. (Photo: Oppo)
Oppo Find X9 सीरीज में 200MP और बड़ी बैटरी मिलेगी. (Photo: Oppo)

Oppo Find X9 सीरीज भारत में लॉन्च होने वाली है. कंपनी ने लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. इस सीरीज में दो स्मार्टफोन- Oppo Find X9 और Find X9 Pro लॉन्च हो सकते हैं. इन फोन्स को कंपनी चीनी मार्केट में पहले ही लॉन्च कर चुकी है. ये सीरीज ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च होगी. 

ये कैमरा सेटअप Hasselblad ब्रांडिंग के साथ आएगा. यानी कंपनी ने इस Hasselblad के साथ मिलकर तैयार किया है. प्रो मॉडल में कंपनी 200MP का रियर कैमरा देगी. डिवाइस Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 के साथ आएगा. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स. 

कब लॉन्च होंगे स्मार्टफोन्स? 

Oppo Find X9 सीरीज नवंबर में ही लॉन्च होने वाली है. कंपनी 18 नवंबर को इस सीरीज को लॉन्च करेगी. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस डिवाइस की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है. कंपनी ने लॉन्च से पहले ही प्रिविलेज पैक का ऐलान किया है, जिसकी कीमत 99 रुपये है. 

सम्बंधित ख़बरें

Moto G67 Power
7000mAh की बैटरी वाला बजट 5G फोन लॉन्च, मिलेगा इतना डिस्काउंट 
google pixel watch 4
भारत में Pixel Watch 4 की सेल शुरू, तीन महीने पहले हुई थी लॉन्च  
Vivo Y19s 5G
Vivo ने भारत में लॉन्च किया सस्ता फोन, 6000mAh की बैटरी, ये है कीमत  
Facebook
क्या है FB Dating, जो GenZ कर रहे हैं यूज, कब होगी भारत में लॉन्च 
google pixel watch 4
भारत में Pixel Watch 4 की सेल शुरू, तीन महीने पहले हुई थी लॉन्च  

यह भी पढ़ें: भारत में शुरू हुई Google Pixel Watch 4 की सेल, तीन महीने पहले हुई थी लॉन्च, इतनी है कीमत

इस कीमत पर आपको 1000 रुपये का एक्सचेंज कूपन, 80W का SUPERVOOC पावर एडॉप्टर और दो साल का बैटरी प्रोटेक्शन प्लान मिलेगा. ये सभी बेनिफिट्स आपको सिर्फ 99 रुपये एक्स्ट्रा देने पर मिलेंगे. 

Advertisement

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स?

Oppo Find X9 में 6.59-inch का OLED डिस्प्ले मिलेगा. वहीं प्रो मॉडल में कंपनी 6.78-inch का OLED पैनल दे सकती है, जो फ्लैट होगा. कंपनी फोन्स को चीन वाले स्पेसिफिकेशन्स के साथ ही लॉन्च कर सकती है. यानी डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेज्योलूशन के साथ आएगा. 

यह भी पढ़ें: मार्केट में धमाका करने की तैयारी में Apple, लॉन्च करेगा अब तक का सबसे सस्ता MacBook

दोनों ही स्मार्टफोन्स में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया जाएगा. इसमें 16GB तक RAM और 1TB स्टोरेज मिलेगा. डिवाइस Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 के साथ लॉन्च होगा. Oppo Find X9 में 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. 

वहीं प्रो मॉडल में 50MP + 50MP + 200MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. फ्रंट में कंपनी 50MP का कैमरा दे सकती है. Oppo Find X9 और Find X9 Pro में क्रमश: 7025mAh और 7500mAh की बैटरी मिलेगी. दोनों ही हैंडसेट 80W की चार्जिंग के साथ आते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement