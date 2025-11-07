भारत में लॉन्च होने वाला है 200MP कैमरे वाला खास फोन, कंपनी ने निकाला 99 रुपये का ऑफर

Oppo Find X9 सीरीज भारत में लॉन्च होने वाली है. कंपनी ने लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. इस सीरीज में दो स्मार्टफोन- Oppo Find X9 और Find X9 Pro लॉन्च हो सकते हैं. इन फोन्स को कंपनी चीनी मार्केट में पहले ही लॉन्च कर चुकी है. ये सीरीज ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च होगी.

ये कैमरा सेटअप Hasselblad ब्रांडिंग के साथ आएगा. यानी कंपनी ने इस Hasselblad के साथ मिलकर तैयार किया है. प्रो मॉडल में कंपनी 200MP का रियर कैमरा देगी. डिवाइस Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 के साथ आएगा. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

Oppo Find X9 सीरीज नवंबर में ही लॉन्च होने वाली है. कंपनी 18 नवंबर को इस सीरीज को लॉन्च करेगी. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस डिवाइस की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है. कंपनी ने लॉन्च से पहले ही प्रिविलेज पैक का ऐलान किया है, जिसकी कीमत 99 रुपये है.

इस कीमत पर आपको 1000 रुपये का एक्सचेंज कूपन, 80W का SUPERVOOC पावर एडॉप्टर और दो साल का बैटरी प्रोटेक्शन प्लान मिलेगा. ये सभी बेनिफिट्स आपको सिर्फ 99 रुपये एक्स्ट्रा देने पर मिलेंगे.

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स?

Oppo Find X9 में 6.59-inch का OLED डिस्प्ले मिलेगा. वहीं प्रो मॉडल में कंपनी 6.78-inch का OLED पैनल दे सकती है, जो फ्लैट होगा. कंपनी फोन्स को चीन वाले स्पेसिफिकेशन्स के साथ ही लॉन्च कर सकती है. यानी डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेज्योलूशन के साथ आएगा.

दोनों ही स्मार्टफोन्स में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया जाएगा. इसमें 16GB तक RAM और 1TB स्टोरेज मिलेगा. डिवाइस Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 के साथ लॉन्च होगा. Oppo Find X9 में 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा.

वहीं प्रो मॉडल में 50MP + 50MP + 200MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. फ्रंट में कंपनी 50MP का कैमरा दे सकती है. Oppo Find X9 और Find X9 Pro में क्रमश: 7025mAh और 7500mAh की बैटरी मिलेगी. दोनों ही हैंडसेट 80W की चार्जिंग के साथ आते हैं.

