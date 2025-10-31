scorecardresearch
 

Toyota लाई गजब की कुर्सी, पहियों की जगह पर लगे हैं पैर, सीढ़ी पर भी चढ़ सकती है

टोयोटा हमेशा इंडस्ट्री से कुछ अलग तैयार करने में लगी रहती है. जब दुनिया भर की कंपनियां इलेक्ट्रिक कार्स पर फोकस कर रही थी, तो टोयोटा ने हाईब्रिड और हाइड्रोजन कार तैयार की. अब कंपनी ने स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन के तहत एक अनोखी वील चेयर का कॉन्सेप्ट पेश किया है. इसमें पहियों की जगह पर पैर दिए गए हैं, जो ना सिर्फ चल बल्कि सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं.

Toyota ने दिखाया अनोखी वील चेयर का कॉन्सेप्ट. (Photo: Toyota)
जापान मोबिलिटी शो 2025 में तमाम कंपनियों ने अपनी फ्यूचर कार्स और टेक्नोलॉजी को पेश किया है. जहां दुनिया की तमाम कंपनियां इलेक्ट्रिक कार्स और दूसरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं. टोयोटा ने एक खास वील चेयर का कॉन्सेप्ट दिखाया है. इस चेयर का नाम Walk Me है, जिसमें मुड़ने वाले पैर दिए गए हैं. 

हां, आपने सही पढ़ा. इसमें पहियों की जगह पैर दिए गए हैं, जो टेंटेकल्स की तरह दिखते हैं. ये डिवाइस उन लोगों के लिए एक बेहतरीन साथी बन सकता है, जिन्हें चलने में दिक्कत होती है. ये ट्रेडिशनल वील चेयर से बहुत अलग है. 

ट्रेडिशनल वील चेयर से कैसे है अलग?

जहां ट्रेडिशनल वील चेयर का जाना मुश्किल होता है. टोयोटा की ये चेयर वहां भी चल सकती है. ये ना सिर्फ चल सकती है बल्कि यूजर को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक भी ले जा सकती है. साथ ही ये यूजर को कार में भी लिफ्ट करके बिठा सकती है. 

यह भी पढ़ें: iQOO Neo 11 हुआ लॉन्च, 7500mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा, इतनी है कीमत

टोयोटा की इस वील चेयर में पहिये की जगह रोबोटिक लेग्स का इस्तेमाल किया गया है. इसमें चार रोबोटिक लेग्स यूज किए गए हैं. हर रोबोटिक लेग मुड़ सकता है और अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकता है. इसकी वजह से ये चेयर ना सिर्फ प्लेन फ्लोर पर चल सकती है बल्कि सीढ़ी भी चढ़ सकती है. 

कंट्रोल करने के लिए मिलता है हैंडल

इस चेयर में एक सपोर्टिव फ्रेम दिया गया है, जो यूजर को सुरक्षित होल्ड करके रखता है. वहीं बैक रेस्ट यूजर के मुताबिक मुड़ सकती है, जिससे कम्फर्ट बना रहे. यूजर्स छोटे साइड हैंडल्स की मदद से इस चेयर को मूव कर सकते हैं. साथ ही इसे कंट्रोल करने के लिए बटन्स भी दी गई हैं. 

यह भी पढ़ें: 200MP कैमरा और 7500mAh बैटरी वाला Oppo का 5G फोन लॉन्च, इतनी है कीमत

Toyota का ये प्रोडक्ट अभी कॉन्सेप्ट है. कंपनी पर्सनल मोबिलिटी सॉल्यूशन पर काम कर रही है. ये प्रोडक्ट उसी का एक हिस्सा है. ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो सामान्य इंसान की तरह मूव नहीं कर सकते हैं. इस प्रोडक्ट को तैयार करते हुए ध्यान रखा गया है कि यूजर्स का वेट कैसे ट्रांसफर होता है.

