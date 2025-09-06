GST छूट के बाद Toyota का धमाका! 3.49 लाख रुपये सस्ती हुई Fortuner, देखें Innova पर कितनी होगी बचत

GST Benefits on Toyota Cars: टाटा और महिंद्रा के बाद अब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने भी, हाल ही में जीएसटी दरों में हुई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुँचाने का ऐलान किया है. कंपनी ने अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर भारी-भरकम कीमतों में कटौती की है. यह कदम त्योहार सीजन से ठीक पहले उठाया गया है, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है.

अब ग्राहक Toyota Fortuner से लेकर मशहूर एमपीवी Innova Crysta तक की खरीद पर पूरे 3.49 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं. जो वाहनों के वेरिएंट पर निर्भर करेगा. टोयोटा ने अपने बयान में कहा कि, गाड़ियों की कीमत में ये कटौती आगामी 22 सितंबर 2025 से लागू होगी. तो आइये देखें कौन सी कारें कितनी सस्ती हुई हैं.

प्रीमियम कारें अब और सस्ती

टोयोटा के फ्लैगशिप एसयूवी Fortuner की कीमत में सबसे बड़ी कटौती की गई है, जो अब 3.49 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है. इसके अलावा Legender पर 3.34 लाख रुपये, पिक-अप स्टाइल एसयूवी Hilux पर 2.52 लाख रुपये, लग्ज़री एमपीवी Vellfire पर 2.78 लाख रुपये और लग्ज़री सेडान कार Camry पर पूरे 1.01 लाख तक की राहत दी गई है.

Innova Hycross की कीमत में 1.16 लाख रुपये तक की कटौती की गई है. Photo: toyotabharat.com

मिड-सेगमेंट मॉडल्स पर भी फायदा

कंपनी ने अपने मिड-सेगमेंट मॉडल्स की कीमतों में भी तगड़ी कटौती का ऐलान किया है. टोयोटा की लोकप्रिय MPV और SUV रेंज जैसे Innova Crysta (1.80 लाख रुपये तक), Innova Hycross पर (1.15 लाख रुपये तक) और कॉम्पैक्ट एसयूवी Taisor की कीमत में 1.11 लाख रुपये तक की कटौती की गई है.

एंट्री-लेवल ग्राहकों के लिए खुशखबरी

टोयोटा की भारतीय बाजार में सबसे सस्ती कार बलेनो पर रिबैज़्ड वर्जन कही जाने वाली प्रीमियम हैचबैक Toyota Glanza के दाम 85,300 रुपये तक कम कर दिए गए हैं. इसके अलावा मारुति अर्टिगा पर बेस्ड एमपीवी Rumion की कीमत में 48,700 तक की कटौती की गई है. वहीं हाइब्रिड एसयूवी Urban Cruiser Hyryder अब 65,400 तक सस्ती हो गई है.

किस कार की कीमत में कितनी छूट

मॉडल कीमत में कटौती (रूपयों में) Glanza 85,300 Taisor 1,11,100 Rumion 48,700 Hyryder 65,400 Innova Crysta 1,80,600 Innova Hycross 1,15,800 Fortuner 3,49,000 Legender 3,34,000 Hilux 2,52,700 Camry 1,01,800 Vellfire 2,78,000

नोट: GST छूट के बाद कारों की एक्चुअल प्राइसिंग के लिए डीलरशिप से संपर्क करें.

जीएसटी काउंसिल का फैसला

गौरतलब हो कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर 2025 से नई टैक्स दरें लागू करने का निर्णय लिया है. नई व्यवस्था के तहत 1,200 सीसी से छोटे पेट्रोल इंजन और 1,500 सीसी तक के डीजल इंजन वाली गाड़ियां (जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है) अब 18% जीएसटी स्लैब में आ गई हैं. पहले इन पर 28% जीएसटी लगती थी. इसके अलावा लग्ज़री और बड़ी कारों को नए जीएसटी स्ट्रक्चर के अनुसार 40% जीएसटी के दायरे में रखा गया है. जिन पर पहले 28% जीएसटी और तकरीबन 22% सेस, यानी कुल मिलाकर 50% तक का टैक्स लगता था.

टोयोटा ने ग्राहकों से अपील की है कि वे नजदीकी अधिकृत डीलरशिप से नई कीमतों की जांच करें, क्योंकि जीएसटी छूट के बेनिफिट्स वेरिएंट और लोकेशन के आधार पर अलग हो सकते हैं. साथ ही, कंपनी ने सलाह दी है कि त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए ग्राहक समय पर बुकिंग करें.



