scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जेब में रखा है डेबिट और क्रेडिट कार्ड, पास में खड़ा फ्रॉड कर देगा अकाउंट खाली, तुरंत बदले ये सेटिंग्स

साइबर ठगों ने लोगों को ठगने का नया तरीका खोज निकाला है. स्कैमर्स बड़ी ही चालाकी से मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स और एयरपोर्ट पर घूमने वाले लोगों के बैंक खाते को खाली कर रहे हैं. वे यहां तक कि क्रेडिट कार्ड से रुपये उड़ा लेते हैं. विक्टिम को ना तो OTP आता है और ना ही कोई पिन एंटर करना होगा.

Advertisement
X
Tap And Pay Scam से सावधान. (Photo: Unsplash.com)
Tap And Pay Scam से सावधान. (Photo: Unsplash.com)

साइबर स्कैमर्स लोगों को ठगने का अलग-अलग तरीका निकाल लाते हैं. साइबर ठगी का नया तरीका सामने आया है, जिससे आपको सतर्क रहना चाहिए. ठग बड़ी ही चालाकी से बिना OTP और बिना पिन नंबर के बैंक खाता जीरो कर सकते हैं. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

दरअसल, दुनियाभर में Tap And Pay Scam की वजह से कई लोगों के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से पैसे कट कर रहे हैं. दरअसल अधिकतर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अंदर टैप एंड पे की सुविधा दी जाती है. इस सर्विस का गलत इस्तेमाल करके साइबर स्कैमर्स कई लोगों के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड में सेंधमारी कर रहे हैं. 

साइबर स्कैमर्स POS मशीन यूज कर रहे 

सम्बंधित ख़बरें

Xiaomi Redmi Note 15 5G
भारत में लॉन्च के लिए तैयार हैं नए फोन, कल से रेडमी और रियलमी करेंगे शुरुआत
Motorola Phone Blast
स्मार्टफोन हुआ ब्लास्ट, बैक पैनल की उड़ी धज्जियां, क्वॉलिटी पर उठ रहे सवाल
Phone use
बिना ऐप इंस्टॉल किए दिखेगा कॉलर का असली नाम, शुरू हुई नई सर्विस
Honor Win
10000mAh बैटरी वाले फोन हुए लॉन्च, मिलता है 50MP का फ्रंट कैमरा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)
'डिजिटल अरेस्ट जैसा नहीं है कोई नियम', CM ने साइबर धोखाधड़ी से जनता को किया सावधान, दी ये सलाह

साइबर स्कैमर्स पॉइंट और सेल (POS) मशीन का यूज करते हैं. इसमें एक कॉमन अमाउंट एंटर करते हैं, जिसके बाद वह मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स आदि में लगी भीड़ में जाते हैं और फिर POS मशीन को लोगों की पॉकेट पर टच करते हैं. इसके बाद POS मशीन पॉकेट के अंदर रखे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को स्कैन कर लेता है. इसके बाद तुरंत बैंक खाते से रुपये कट जाते हैं. 

Advertisement

साइबर स्कैमर्स इस काम को बड़ी ही चालाकी के साथ अंजाम देते हैं. स्कैमर्स पूरी वारदात को 2 या 3 सेकेंड में कंप्लीट कर लेते हैं. जब तक विक्टिम को पता चलता है कि उसके बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड से रुपये उड़ा लिए गए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. 

Tap And Pay Scams से कैसे बचें? 

Tap & Pay Scams से बचाव करना सिंपल है. इसके लिये यूजर्स को चुनिंदा ट्रिक्स को फॉलो करना होगा. आइए एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं. 

  • लिमिट सेट करेंः Tap & Pay Scams के तहत होने वाली पेमेंट की लिमिट घटाकर कम कर दें. इसे 1 हजार रुपये से भी कम कर सकते हैं. 
  • बंद कर दें ये सर्विसः टैप एंड पे के तहत होने वाली पेमेंट को स्विच ऑफ भी किया जा सकता है. इसके लिए बैंकिंग ऐप का सहारा ले सकते हैं. 
  • भारत में इस सर्विस को बंद करने के लिए NFC पेमेंट को बंद करना होगा. अधिकतर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अंदर NFC की सुविधा होती है, जिसे बैंकिंग ऐप्स से बंद कर सकते हैं. 
  • यूज करें RFID-Blocking Wallet: टैप एंड पे से खुद को सुरक्षित रखने के लिए RFID-Blocking Wallet का यूज कर सकते हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अन्य जगह पर ये आसानी से मिल जाता है. 

फ्रॉड होने पर क्या करें? 

Advertisement

टैप एंड पे स्कैम या अन्य कोई स्कैम होने पर तुरंत बैंक से कॉन्टैक्ट करें. इसके बाद अपने कार्ड और बैंक ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करने को कहें. इसके बाद जो गलत ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, उनकी तुरंत रिपोर्ट करें. रिपोर्ट करने के लिए संचार साथी ऐप या पोर्टल का सहारा ले सकते हैं. ध्यान रखें कि जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी, रुपये वापस मिलने की संभावना उतनी ज्यादा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement