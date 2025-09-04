scorecardresearch
 

Samsung Unpacked 2025 : आज बड़ा इवेंट, लॉन्च होगा Galaxy S25 FE, न्यू टैबलेट और बहुत कुछ

Samsung आज साल का दूसरा Unpacked 2025 इवेंट आयोजित करने जा रहा है. इस दौरान कंपनी अपने कुछ नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रही है, जिसमें Samsung Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11 सीरीज और बड्स होंगे. ये इवेंट दोपहर 3 बजे शुरू होगा. आइए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Samsung Unpacked इवेंट में फोन, टैबलेट को लॉन्च किया जाएगा. (Photo: samsung.com/in/)
Samsung आज एक इवेंट का आयोजन करने जा रहा है, जो इस साल का दूसरा बड़ा Unpacked Event है. इस इवेंट के दौरान कंपनी अपना Samsung Galaxy S25 FE को लॉन्च करेगी, जो Galaxy S सीरीज का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा. ये एक ग्लोबल इवेंट होगा और भारत समेत दुनियाभर में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. भारतीय समयनुसार यह इवेंट दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Unpacked Event इवेंट के दौरान स्मार्टफोन के अलावा Samsung Galaxy Tab S11 लाइनअप को अनवील किया जाएगा, जो एक फ्लैगशिप लाइनअप टैबलेट हैं. आइए इन प्रोडक्ट के बारे में एक-एक करके जानते हैं. 

Samsung Galaxy S25 FE में ये होंगे स्पेसिफिकेशन्स 

Samsung Galaxy S25 FE कोलेकर कई लीक्स सामने आ चुके हैं. बताते चलें कि यह Samsung Galaxy S25 का सबसे सस्ता हैंडसेट होगा. लीक्स के मुताबिक, Galaxy S25 FE में 6.7-inch 120Hz Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलेगा. इसमें Exynos 2400 चिपसेट का यूज किया जाएगा. 

Samsung Galaxy S25 FE का कैमरा 

लीक्स रिपोर्ट्स से पता चलता है कि बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें प्राइमरी कैमरा 50MP का हो सकता है. सेल्फी कैमरा को भी बेहतर किया जा सकता है. लॉन्चिंग के बाद सभी कैमरा सेंसर की जानकारी ऑफिशियली अनवील की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: Galaxy S24 Ultra Price Drop: सबसे कम दाम में मिल रहा Samsung का ये पावरफुल फोन

लॉन्च होगी Galaxy Tab S11 सीरीज 

Samsung आज होने वाले इवेंट के दौरान Galaxy Tab S11 सीरीज को भी लॉन्च करेगा, जिसमें Galaxy Tab S11 Ultra और  Galaxy Tab S11 को अनवील करेगा. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहां Galaxy Tab S11 Ultra में  4.6-inch Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, वहीं S11 में 11-inch AMOLED का डिस्प्ले मिलेगा. दोनों ही टैबलेट में Dimensity 9400 Plus चिपसेट का यूज किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy Book 5 भारत में लॉन्च, टचस्क्रीन के साथ मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर, इतनी है कीमत

मिलेंगे नए AI फीचर्स 

आज होने वाले Galaxy unpacked Event के दौरान सैमसंग अपने हैंडसेट में न्यू AI फीचर का भी ऐलान कर सकता है. यह खासतौर से सैमसंग के डिवाइस के लिए तैयार किए हैं. इसमें फोटो में गैर जरूरी ऑब्जेक्ट हटाने से लेकर वीडियो में से गैर जरूरी ऑडियो तक को रिमूव किया जा सकेगा. हालांकि अभी तक कंपनी ने ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी है. 

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

