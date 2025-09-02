आ रहा Samsung Tri Fold, इस महीने लॉन्च होंगे ये तीन कमाल के डिवाइस, Apple Vision Pro को देगा टक्कर

Samsung अब फोल्ड सेगमेंट का एक्सपेंशन करने जा रहा है, जिसके बाद कंपनी ट्राई फोल्ड फोन यानी Samsung Galaxy Tri Fold स्मार्टफोन को अनवील कर सकती है. इसके साथ ही कंपनी अपने दो अन्य प्रोडक्ट को भी अनवील करेगी.

Sammobile की रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ कोरिया में 29 नवंबर 2025 को सैमसंग एक इवेंट का आयोजन करने जा रहा है. इस इवेंट के दौरान तीन डिवाइसेस को लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें Samsung Tri Fold Phone, XR Headset (कोडनेम Project Moohan) और AI Glasses होगा.

Samsung Tri Fold Phone की जानकारी ने कई लोगों को हैरान कर दिया है. Tri Fold Phone के तहत डिस्प्ले को दो बार फोल्ड किया जा सकता है और Samsung के मौजूदा Fold फोन के डिस्प्ले को सिर्फ एक बार फोल्ड किया जा सकता है.

Huawei के स्मार्टफोन से होगा मुकाबला

Samsung Tri Fold स्मार्टफोन का मुकाबला Huawei Mate XT Ultimate से होगा, जो पहले ही लॉन्च हो चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब Samsung भी जल्द ही Tri Fold हैंडसेट को लॉन्च करने जा रहा है. Tri Fold की मदद से कंपनी को अनफोल्ड करने पर बड़े डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मिलता है.

Samsung Tri Fold Phone को लेकर अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई है, लेकिन इस हैंडसेट के आने के बाद मोबाइल इंडस्ट्री में लोगों को नया ऑप्शन मिलेगा. Huawei का Tri Fold हैंडसेट चुनिंदा देशों में मौजूद है, जिसमें भारत, अमेरिका जैसे देशों का नाम शामिल नहीं है.

ये दो डिवाइस भी होंगे अनवील

Samsung Tri Fold फोन के अलावा दो अन्य डिवाइसों को भी लॉन्च होंगे, जिसमें XR Headset प्लेटफॉर्म का नाम शामिल है, जो Google और Qualcomm की पार्टनरशिप के तहत तैयार हो रहा है. इस प्लेटफॉर्म पर चलने वाला Android XR पहला हैंडसेट होगा, जिसका मुकाबला Apple के Vision Pro हेडसेट से होगा.

Samsung AI Glasses भी होगा अनवील

Samsung AI Glasses को भी अनवील करने जा रहा है, जो एक नया प्रोडक्ट होगा. इसका मुकाबला Meta के AI Glasses से होगा. यह कैमरे, स्पीकर, माइक और AI वाला ग्लास है, जो भारत में भी खरीदा जा सकता है. कंपनी Meta AI Glasses को इस साल भारत में भी लॉन्च कर चुकी है.

