iPhone 17 के लॉन्च से 5 दिन पहले Samsung का बड़ा इवेंट, ला रहा खास स्मार्टफोन

Samsung अपना नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है. कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ टैबलेट भी लॉन्च कर सकती है. हालांकि, इसकी लॉन्च डेट बहुत ही दिलचस्प है. ब्रांड 4 सितंबर को अपना इवेंट कर रहा है. Apple का लॉन्च इवेंट 9 सितंबर को है, जिसमें iPhone 17 सीरीज लॉन्च होनी है. आइए जानते हैं सैमसंग ऐपल से 5 दिन पहले क्या लॉन्च करने वाला है.

Samsung का गैलेक्सी इवेंट 4 सितंबर को है. (Photo: Pixabay)
Apple iPhone 17 सीरीज के लॉन्च से ठीक 5 दिन पहले Samsung एक बड़ा इवेंट कर रहा है. इस इवेंट में कंपनी नए स्मार्टफोन के साथ ही नए टैबलेट को भी लॉन्च करेगी. कंपनी ने आधिकारिक रूप से इस इवेंट का इन्वाइट जारी कर दिया है, जो 4 सितंबर को होने वाला है. 

कंपनी ने Galaxy Event का ऐलान किया है, जो वर्चुअली होगा. इस इवेंट का लाइव स्ट्रीम आप सैमसंग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे. 

सैमसंग ने लिखा है कि इस इवेंट में वे अपनी Galaxy S25 फैमिली का नया मेंबर इंट्रोड्यूस करेंगे. इसके साथ ही ब्रांड प्रीमियम AI टैबलेट्स को लेकर आएगा. अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11 और Galaxy Tab S11 Ultra को लॉन्च करेगी.

क्या Tri-Fold होगा लॉन्च? 

हालांकि, कितने डिवाइस लॉन्च होंगे सैमसंग ने इसे कन्फर्म नहीं किया है. एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कंपनी अपना ट्राई फोल्ड लॉन्च कर सकती है. इसकी संभावना कम है. क्योंकि सैमसंग अगर फोल्डिंग फोन ला रहा होता, तो एक बड़े इवेंट का आयोजन किया जाता है. 

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy Tab S10 Lite लॉन्च, मिलेगी 8000mAh की बैटरी और Android 15

क्या हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Samsung ने अपकमिंग स्मार्टफोन के फीचर्स को लेकर जानकारी नहीं दी है. Android Headlines की मानें, तो Galaxy S25 FE में 6.7-inch का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिल सकता है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी और इसकी प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass Victus इस्तेमाल किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: 200MP कैमरे वाले Samsung फोन पर ऑफर, 50 हजार रुपये कम हुई कीमत

इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसका प्राइमरी लेंस 50MP का होगा. इसके अलावा 8MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा. फ्रंट में कंपनी 12MP का लेंस दे सकती है. स्मार्टफोन 4900mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हो सकता है. इसमें Exynos 2400 प्रोसेसर कंपनी दे सकती है.

Galaxy S25 FE एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8 के साथ लॉन्च होगा. कंपनी इसे 7 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट ऑफर करेगी. इसकी कीमत 649.99 डॉलर (लगभग 57 हजार रुपये) से शुरू हो सकती है. ये कीमत 128GB स्टोरेज की होगी.

---- समाप्त ----
