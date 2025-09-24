scorecardresearch
 

Samsung का बंपर ऑफर, फ्री मिलेगा स्मार्ट टीवी, सस्ते में खरीद सकेंगे AC-फ्रिज

Samsung ने अपने विभिन्न प्रोडक्ट्स पर मिल रहे डिस्काउंट ऑफर्स का ऐलान कर दिया है. कंपनी अपने टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर पर कई ऑफर्स दे रही है. इन ऑफर्स का फायदा उठाकर आप सस्ते में अप्लायंसेस को खरीद सकते हैं. डिस्काउंट के अलावा कंपनी EMI और कई दूसरे बेनिफिट्स भी दे रही है. आइए जानते हैं डिटेल्स.

Samsung टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजेटर और AC पर डिस्काउंट दे रहा है. (Photo: Samsung)
नया स्मार्टफोन खरीदना हो, टीवी या कोई दूसरा होम अप्लायंस, आप सैमसंग प्रोडक्ट्स पर मिल रहे ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. कंपनी ने अपने फेस्टिव ऑफर्स का पिटारा खोल दिया है. इन ऑफर्स के तहत आप ब्रांड के विभिन्न प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट, बैंक ऑफर और लो-कॉस्ट EMI पर खरीद पाएंगे. 

ये डिस्काउंट ऑफर सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी मिलेंगे. सैमसंग की ये सेल 26 अक्टूबर तक चलेगी. कंपनी ने टीवी के लिए सुपर बिग सेलिब्रेशन ऑफर का ऐलान किया है, जबकि Bespoke प्रोडक्ट्स के लिए अलग ऑफर्स का ऐलान किया है. इन सभी का फायदा ऑफलाइन स्टोर्स पर भी मिलेगा. 

क्या हैं खास ऑफर्स? 

फेस्टिव डील्स के तहत सैमसंग अपने प्रोडक्ट्स पर 50 हजार रुपये तक का कैशबैक ऑफर कर रहा है. Bespoke AI रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव पर 47 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. कंज्यूमर्स Bespoke एयर कंडीशनर पर 21 हजार रुपये तक की बचत कर सकते हैं. ये ऑफर 22 सितंबर से 10 नवंबर तक मिलेगा.

यह भी पढ़ें: GST कट के बाद Samsung सेल का ऐलान, सस्ते में मिलेंगे AC-TV और फोन 

इतना ही नहीं कंपनी कंज्यूमर्स को आसान EMI का विकल्प भी दे रही है. कस्टमर जीरो डाउन पेमेंट करके तमाम प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं. इतना ही नहीं कंपनी 1 EMI की छूट भी दे रही है. यानी ब्रांड आपकी एक महीने की किस्त को माफ कर देगा. 

सस्ते में खरीद सकते हैं स्मार्ट टीवी 

Samsung TV पर कंपनी 20 परसेंट तक कैशबैक ऑफर कर रही है. ये कैशबैक चुनिंदा कार्ड्स पर मिल रहा है. इसके अलावा ब्रांड Samsung Vision AI TV या सैमसंग साउंड बार चुनिंदा मॉडल्स के साथ फ्री दे रहा है. Samsung Vision AI TV की कीमत 1,40,490 रुपये है, जबकि साउंडबार 92,990 रुपये का है. ये ऑफर बड़ी स्क्रीन वाले टीवी मॉडल्स पर मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: Samsung S24 5G पर 35 हजार रुपये का प्राइस कट, Flipkart पर इस कीमत में मिलेगा

इसके अलावा कंपनी 3 साल की एक्सटेंडेंड वारंटी कई टीवी मॉडल्स पर दे रही है. अगर आप कम बजट में बड़ी टीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो EMI का विकल्प भी मिल जाएगा. सैमसंग स्मार्ट टीवी की मंथली EMI की शुरुआत 990 रुपये से होगी. इन पर भी 1 EMI की छूट मिलेगी.

