Samsung का बड़ा ऐलान, पुराने फोन भी हो जाएंगे नए जैसे, मिलेगा OneUI 8 अपडेट

Samsung ने Android 16 बेस्ड One UI 8 को रिलीज कर दिया है. Galaxy S25 सीरीज के लिए कंपनी ने इस UI को रिलीज कर दिया है. कंपनी ने अब तक कई बीटा वर्जन को रिलीज किया था. One UI 8 का स्टेबल वर्जन फिलहाल चुनिंदा स्मार्टफोन्स मॉडल्स पर ही मिल रहा है.

One UI 8 का अपडेट ब्रांड के लेटेस्ट स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE और हाल में लॉन्च हुए Galaxy S25 FE पर मिलेगा. इसके अलावा Samsung Galaxy S25 सीरीज पर भी आपको इसका अपडेट मिलेगा.

Galaxy S25 सीरीज के लिए अपडेट को रोलआउट कर दिया गया है. इस अपडेट की शुरुआत साउथ कोरियन मार्केट से हुई है. भारत समेत दूसरे मार्केट के यूजर्स को भी ये अपडेट मिलेगा. अगर आप सैमसंग के लेटेस्ट और फ्लैगशिप फोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा.

कंपनी ने बताया है कि Galaxy S24 सीरीज के साथ Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 और Galaxy S24 FE पर One UI 8 का अपडेट इस साल के अंत तक आएगा. वैसे तो कंपनी अपने कई स्मार्टफोन्स को 6 से 7 साल का अपडेट ऑफर कर रही है, लेकिन One UI 8 का अपडेट दूसरे फोन्स को प्रीमियम डिवाइसेस के मुकाबले देर से मिलेगा.

किन डिवाइसेस को मिलेगा One UI 8 का अपडेट?

Galaxy S25 सीरीज

Galaxy S24 सीरीज

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 सीरीज

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 सीरीज

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy S21 FE

Galaxy Tab S10 सीरीज

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9 सीरीज

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 सीरीज

Galaxy A56 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy A17

Galaxy A07

Galaxy A06 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A06

Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?

One UI 8 का अपडेट मिलने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आपके फोन को अपडेट मिल रहा है या नहीं इसे चेक करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा. यहां सॉफ्टवेयर अपडेट का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि फोन को अपडेट मिल रहा है या नहीं. जब अपडेट मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा. इसके बाद आपको स्मार्टफोन के लेटेस्ट फीचर्स मिलने लगेंगे.

