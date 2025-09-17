scorecardresearch
 

Samsung का बड़ा ऐलान, पुराने फोन भी हो जाएंगे नए जैसे, मिलेगा OneUI 8 अपडेट

Samsung One UI 8 Update: सैमसंग ने अपने लेटेस्ट डिवाइसेस के लिए Android 16 बेस्ड One UI 8 को रोल आउट कर दिया है. इस अपडेट के साथ कंज्यूमर्स को नए फीचर्स मिलेंगे. कंपनी ने अपडेट में पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के साथ एडवांस सिक्योरिटी पर भी फोकस किया है. आइए जानते हैं किन स्मार्टफोन्स को ये लेटेस्ट अपडेट मिलेगा.

Samsung का One UI 8 अपडेट लेटेस्ट फोन्स के लिए जारी कर दिया गया है. (Photo: Samsung)
Samsung का One UI 8 अपडेट लेटेस्ट फोन्स के लिए जारी कर दिया गया है. (Photo: Samsung)

Samsung ने Android 16 बेस्ड One UI 8 को रिलीज कर दिया है. Galaxy S25 सीरीज के लिए कंपनी ने इस UI को रिलीज कर दिया है. कंपनी ने अब तक कई बीटा वर्जन को रिलीज किया था. One UI 8 का स्टेबल वर्जन फिलहाल चुनिंदा स्मार्टफोन्स मॉडल्स पर ही मिल रहा है. 

One UI 8 का अपडेट ब्रांड के लेटेस्ट स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE और हाल में लॉन्च हुए Galaxy S25 FE पर मिलेगा. इसके अलावा Samsung Galaxy S25 सीरीज पर भी आपको इसका अपडेट मिलेगा. 

Galaxy S25 सीरीज के लिए अपडेट को रोलआउट कर दिया गया है. इस अपडेट की शुरुआत साउथ कोरियन मार्केट से हुई है. भारत समेत दूसरे मार्केट के यूजर्स को भी ये अपडेट मिलेगा. अगर आप सैमसंग के लेटेस्ट और फ्लैगशिप फोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा.

यह भी पढ़ें: 20 साल की वॉरंटी के साथ Samsung ने लॉन्च किया फ्रिज, मिलेगें स्पेशल फीचर्स

कंपनी ने बताया है कि Galaxy S24 सीरीज के साथ Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 और Galaxy S24 FE पर One UI 8 का अपडेट इस साल के अंत तक आएगा. वैसे तो कंपनी अपने कई स्मार्टफोन्स को 6 से 7 साल का अपडेट ऑफर कर रही है, लेकिन One UI 8 का अपडेट दूसरे फोन्स को प्रीमियम डिवाइसेस के मुकाबले देर से मिलेगा. 

किन डिवाइसेस को मिलेगा One UI 8 का अपडेट?

  • Galaxy S25 सीरीज
  • Galaxy S24 सीरीज
  • Galaxy Z Fold6
  • Galaxy Z Flip6
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23 सीरीज
  • Galaxy Z Fold5
  • Galaxy Z Flip5
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22 सीरीज
  • Galaxy Z Fold4
  • Galaxy Z Flip4
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Tab S10 सीरीज
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • Galaxy Tab S9 सीरीज
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S8 सीरीज
  • Galaxy A56 5G
  • Galaxy A36 5G
  • Galaxy A26 5G
  • Galaxy A17 5G
  • Galaxy A17
  • Galaxy A07
  • Galaxy A06 5G
  • Galaxy A55 5G
  • Galaxy A35 5G
  • Galaxy A25 5G
  • Galaxy A16 5G
  • Galaxy A16
  • Galaxy A15 5G
  • Galaxy A06
  • Galaxy A54 5G
  • Galaxy A34 5G
  • Galaxy A73 5G
  • Galaxy A53 5G
  • Galaxy A33 5G

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy S25 FE लॉन्च होते ही 25 हजार रुपये सस्ता हुआ S24 FE

कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? 

One UI 8 का अपडेट मिलने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आपके फोन को अपडेट मिल रहा है या नहीं इसे चेक करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा. यहां सॉफ्टवेयर अपडेट का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि फोन को अपडेट मिल रहा है या नहीं. जब अपडेट मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा. इसके बाद आपको स्मार्टफोन के लेटेस्ट फीचर्स मिलने लगेंगे.

