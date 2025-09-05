Samsung Galaxy S25 FE भारत में लॉन्च, सस्ते दाम में फ्लैगशिप लुक्स और फीचर्स का मजा

Samsung ने गुरुवार को साल का दूसरा Unpacked इवेंट किया, जिसमें कंपनी ने अपने कुल चार प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट समेत भारत में लॉन्च किया है. इसमें Samsung Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11 लाइनअप और Galaxy Buds 3 FE के नाम शामिल हैं. Galaxy S25 FE में 7.4mm थिकनेस और 190ग्राम का वजन है.

Samsung Galaxy S25 FE की शुरुआती कीमत 650 अमेरिकी डॉलर (करीब 57 हजार रुपये) है. शुरुआती वेरिएंट में 8GB Ram और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. इसके अलावा 8GB + 256GB वेरिएंट भी आता है. यह फोन Icyblue, Jetblack, Navy और White कलर में आता है. जल्द ही भारतीय कीमतों का ऐलान किया जाएगा.

Samsung Galaxy S25 FE के स्पेसिफिकेशन्स

Samsung Galaxy S25 FE में 6.7-inch full-HD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें यूजर्स को 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. इसमें 1900 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass Victus+ यूज किया है.

Samsung Galaxy S25 FE का प्रोसेसर और रैम

Samsung Galaxy S25 FE में Exynos 2400 चिपसेट का यूज किया है, जिसमें 8GB Ram मिलती है. इसके साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज और 256GB इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन मिलेंगे.

Advertisement

Samsung Galaxy S25 FE का कैमरा सेटअप

Samsung Galaxy S25 FE में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया है. सेकेंडरी कैमरा 8-Megapixel Telephoto सेंसर और 12-Megapixel Ultrawide लेंस दिया है. Samsung Galaxy S25 FE में 30fps पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी.

Samsung Galaxy S25 FE में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया है. (Photo: ITG)

Samsung Galaxy S25 FE का फ्रंट कैमरा

Samsung Galaxy S25 FE में 12MP का सेल्फी कैमरा दिया है. इसमें Generative Edit टूल्स भी मिलते हैं, जो फोटो और वीडियो में AI की मदद से एडीटिंग की सुविधा देते हैं.

Samsung Galaxy S25 FE की बैटरी और चार्जर

Samsung के इस स्मार्टफोन में 4,900mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W के वायर फास्ट चार्जर के साथ आता है. इसमें 15W वायरलेस चार्जर का सपोर्ट मिलता है. साथ ही कंपनी ने इसमें Vapour Chamber Cooling System भी दिया है.

Tab S11 Ultra में 14.6 Inch का डिस्प्ले. (Photo: ITG)

Samsung Galaxy Tab S11 सीरीज

Samsung Galaxy Tab S11 सीरीज के तहत दो टैबलेट को लॉन्च किया गया है, जिसमें से एक Galaxy Tab S11 Ultra और दूसरा Galaxy Tab S11 है.

Galaxy Tab S11 Ultra में 14.6 Inch का AMOLED Dynamic 2X डिस्प्ले दिया है, वहीं स्टैंडर्ड वर्जन में 11 Inch का स्क्रीन है. दोनों ही प्रोडक्ट MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें 12GB RAM मिलेगी.

Advertisement

Samsung Galaxy Buds 3 FE में ANC सपोर्ट मिलेगा. (Photo: ITG)

Samsung Galaxy Buds 3FE के फीचर्स

Samsung Galaxy Buds 3 FE में 11mm audio ड्राइवर्स मिलते हैं. हर एक बड्स का वजन 5 ग्राम है और केस का वजन 42 ग्राम है. यह बड्स IP54 रेटिंग के साथ आते हैं. इसमें ANC का सपोर्ट दिया है. इस पर कुछ खास फीचर्स का एक्सेस मिलता है, जिसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन, Gemini AI का क्विक एक्सेस मिलेगा.

---- समाप्त ----