scorecardresearch
 

Feedback

20 साल की वॉरंटी के साथ Samsung ने लॉन्च किया फ्रिज, मिलेगें स्पेशल फीचर्स

Samsung ने अपनी नई रेफ्रिजरेटर रेंज को भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने 183 लीटर की कैपेसिटी वाले रेफ्रिजरेटर को लॉन्च किया है, जो दो फ्लोरल प्रिंट और 4 कलर ऑप्शन में मिलेंगे. इन रेफ्रिजरेटर को आप 3 स्टार और 5 स्टार कैपेसिटी में खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं इस लाइन-अप के फीचर्स और उनकी कीमतें.

Advertisement
X
Samsung ने अपने रेफ्रिजरेटर की नई रेंज लॉन्च की है. (Photo: Samsung)
Samsung ने अपने रेफ्रिजरेटर की नई रेंज लॉन्च की है. (Photo: Samsung)

Samsung ने भारत में अपनी नई रेफ्रिजरेटर रेंज लॉन्च कर दी है. कंपनी ने 183 लीटर की सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर रेंज को लॉन्च किया है. ब्रांड ने इस रेंज में 8 मॉडल्स को लॉन्च किया है, जिन्हें खास तौर पर भारतीय घरों के लिए तैयार किया गया है. ये लाइन-अप दो फ्लोरल प्रिंट में मिलेगा. 

कंपनी ने इस सीरीज को 3 स्टार और 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग वाले ऑप्शन में लॉन्च किया है. Samsung के लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर में आपको कई कलर का ऑप्शन मिलता है. इसमें नॉन-रेफ्रिजरेटर फुड आइटम्स के लिए भी अलग से स्टोरेज दिया गया है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Samsung के रिफ्रेजरेटर में डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर इस्तेमाल किया गया है. ब्रांड इसके साथ 20 साल की वारंटी दे रहा है. कंपनी की मानें, तो ये रेफ्रिजरेटर कम शोर और पावर में बेहतर कूलिंग करता है. फ्रिज के साथ आपको स्टेब्लाइजर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Samsung Bespoke AI Washer Dryer
Samsung ने लॉन्च की AI वॉशिंग मशीन, मिलेंगे हाईटेक फीचर्स, जानिए कीमत  
Samsung Galaxy A17 5G
Samsung ने लॉन्च किया 50MP कैमरे वाले 5G फोन, इतने रुपये है कीमत 
Samsung Galaxy S25 FE
Galaxy S25 FE, Buds और Tab S11 Ultra लॉन्च, सैमसंग का बड़ा धमाका 
Samsung Galaxy Book 5
Samsung का टचस्क्रीन वाला लैपटॉप लॉन्च, इतने हजार का है डिस्काउंट 
Samsung Odyssey OLED G6
Samsung लाया दुनिया का पहला ऐसा मॉनिटर, गेमर्स के लिए है बेस्ट 

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy S25 FE लॉन्च होते ही 25 हजार रुपये सस्ता हुआ S24 FE

इसमें LED लाइट इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से फ्रिज के अंदर विजिबिलिटी अच्छी है. इसमें टफन्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, जो भारी वजन को भी आसान से हैंडल कर सकता है. लाइनअप के कुछ मॉडल्स में नॉन-रेफ्रिजेटर फुड्स के लिए 11.8 लीटर का स्टोरेज अलग से दिया गया है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Samsung Bespoke AI वॉशिंग मशीन लॉन्च, 70% तक बचाएगी बिजली, इतनी है कीमत

183 लीटर वाले इस रेफ्रिजरेटर में 165 लीटर का फ्रिज स्पेज और 18 लीटर का फ्रीजर मिलता है. ये डायरेक्ट कूलिंग ऑफर करता है. इसमें दो ग्लास शेल्फ के साथ एक ट्रांसपैरेंट ड्रॉअर सब्जी और फल के लिए मिलता है. इस रेफ्रिजरेटर को आप 3 स्टार और 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी में खरीद सकते हैं. 

कितनी है कीमत? 

Samsung ने अपने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर को दो ऑप्शन में लॉन्च किया है. इसके 3 स्टार वाले मॉडल्स की कीमत 19,999 रुपये से शुरू होती है, जबकि 5 स्टार रेटिंग वाले मॉडल्स की कीमत 21,999 रुपये से शुरू होती है. इन्हें आप चार कलर और दो फ्लोरल प्रिंट ऑप्शन में खरीद सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement