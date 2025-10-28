scorecardresearch
 

Feedback

Samsung के ट्राई फोल्ड फोन की पहली झलक आई सामने, जल्द होने वाला है लॉन्च

Samsung के ट्राई फोल्डिंग फोन का इंतजार सभी को है. Huawei ने चीनी मार्केट में अपना ट्राई फोल्ड डिवाइस लॉन्च कर दिया है. जबकि सैमसंग फोल्डिंग फोन्स के मार्केट में लंबे समय से एक्टिव होने के बाद भी अपना ट्राई फोल्ड नहीं लॉन्च कर पाया है. अब कंपनी के ट्राई फोल्ड फोन की पहली तस्वीर सामने आई है, जो इसके डिजाइन की कुछ जानकारी रिवील कर रही है.

Advertisement
X
Samsung Tri-fold फोन अगले साल लॉन्च हो सकता है. (Photo: Samsung)
Samsung Tri-fold फोन अगले साल लॉन्च हो सकता है. (Photo: Samsung)

Samsung के ट्राई फोल्ड फोन का इंतजार सभी को है. कंपनी लंबे समय से अपने फोल्डेबल फोन्स को लॉन्च कर रही है, लेकिन अब बारी ट्राई फोल्ड फोन की है. ब्रांड Samsung Galaxy Z TriFold को अगले साल लॉन्च कर सकता है. लॉन्च से पहले इस फोन की एक झलक सामने आई है. 

ये ब्रांड का अब तक का सबसे बड़ा फोन होगा, जो ओपन होने पर किसी टैबलेट की तरह बन जाएगा. वैसे ऐसा ही एक फोन चीनी स्मार्टफोन ब्रांड Huawei लॉन्च कर चुका है. अब सैमसंग भी इस सेगमेंट में एंट्री करते हुए अपना पहला ट्राई फोल्ड फोन लॉन्च कर सकती है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

एक इवेंट में दिखा फोन 

K-Tech शोकेस के दौरान साउथ कोरियन कंपनी ने अपने पहले ट्राई फोल्डिंग फोन की झलक दिखाई है. हालांकि, किसी को भी इस स्मार्टफोन को छूने की इजाजत नहीं दी गई. ये स्मार्टफोन एक ग्लास के केस में पैक्ड था, जिसे सिर्फ देखा जा सकता था. हालांकि, अभी तक कंपनी ने इस संबंध में कोई टीजर वीडियो या फोटो जारी नहीं किया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Poco X7
15 हजार में बेस्ट फोन, Samsung से लेकर Vivo तक, 6500mAh बैटरी-बेहतरीन कैमरा 
Samsung Galaxy S25 Edge
6 महीने में गिर गई इस Samsung फोन की कीमत, 24 हजार का डिस्काउंट  
Samsung Galaxy A07
Samsung ने लॉन्च किए 50MP कैमरे वाले तीन फोन, 6,999 रुपये है कीमत 
Samsung Galaxy S24 Ultra
200MP कैमरे वाले Samsung फोन की कीमत हुई आधी, 60 हजार का डिस्काउंट  
Samsung Galaxy S24
आधी कीमत पर मिल रहा Samsung का ये फोन, 2031 तक कर सकेंगे यूज 

यह भी पढ़ें: आधी कीमत पर मिल रहा Samsung का ये फोन, 2031 तक नो-टेंशन, मिलता रहेगा अपडेट

Advertisement

संभवतः ब्रांड सब कुछ रिवील करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता है. कंपनी ने तीन यूनिट्स को शोकेस में दिखाया है, जिसमें एक पूरी तरह से फोल्ड, दूसरा आधा फोल्ड और तीसरी पूरी तरह से खुली हुई है. पूरी तरह से फोल्ड होने के बाद ये Galaxy Z Fold 7 जैसा ही दिखता है. 

क्या होंगे फीचर्स?

इसमें डुअल हिंज मिलेगा, जिसकी वजह से फोल्ड थोड़ा भारी होगा. अब तक सामने आई डिटेल्स के मुताबिक स्मार्टफोन में 6.49-inch की कवर स्क्रीन मिलेगी. वहीं अनफोल्ड होने पर ये डिवाइस 9.96-inch का हो जाएगा. इसमें Snapdragon 8 Elite मिलेगा, जो गैलेक्सी डिवाइसेस के लिए टेलर्ड होगा. 

यह भी पढ़ें: 15 हजार में बेस्ट फोन, Samsung से लेकर Vivo तक, 6500mAh बैटरी-बेहतरीन कैमरा

इसमें NFC का सपोर्ट मिलेगा. फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा. रिपोर्ट्स की मानें, तो सैमसंग सिर्फ 50 हजार यूनिट्स ही तैयार करेगी. संभव है कि पिछले साल कंपनी इस फोन को लॉन्च करेगी. हमें इसके फीचर्स की ज्यादा बेहतर जानकारी आने वाले समय में मिलेगी. उम्मीद है कि कैमरा और बैटरी का जानकारी भी जल्द ही सामने आएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement