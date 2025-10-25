6 महीने में गिर गई Samsung Galaxy S25 Edge की कीमत, मिल रहा 24 हजार का डिस्काउंट

Samsung Galaxy S25 Edge पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. इस फोन को आप कई हजार रुपये के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. Samsung ने Galaxy S25 Edge को इस साल मई में ही लॉन्च किया है, जो अब कई हजार रुपये सस्ता हो गया है. ये फोन दमदार फीचर्स और स्लिम डिजाइन के साथ आता है. डिस्कउंट पर आप इसे Flipkart से खरीद सकते हैं.

स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है. ये फोन 200MP के प्राइमरी रियर कैमरा के साथ आता है. Galaxy S25 Edge ब्रांड का सबसे पतला फोन है. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन पर मिल रहे डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स.

कितने में खरीद सकते हैं स्मार्टफोन?

Samsung Galaxy S25 Edge 5G को कंपनी ने 1,09,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. ये कीमत फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. हालांकि, Flipkart पर ये स्मार्टफोन इस वक्त 89,999 रुपये की कीमत पर लिस्ट है. यानी आपको 20 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 15 हजार में बेस्ट फोन, Samsung से लेकर Vivo तक, 6500mAh बैटरी-बेहतरीन कैमरा

इसके अलावा 4000 रुपये तक का डिस्काउंट विभिन्न बैंक कार्ड्स पर मिल रहा है. इस तरह से आप 24000 रुपये की बचत कर सकते हैं. वहीं 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 1,01,999 रुपये में मिल रहा है. इस पर भी आपको बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Samsung Galaxy S25 Edge 5G में 6.7-inch का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 का इस्तेमाल किया गया है. स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड OneUI 7 के साथ आता है. कंपनी इसे 7 साल तक एंड्रॉयड अपडेट देगी.

यह भी पढ़ें: Flipkart अभी भी दे रहा मौका, सस्ते मिल रहे iPhone, Samsung समेत कई फोन

हैंडसेट Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 12MP का सेल्फी कैमरा दिया है. फोन को पावर देने के लिए 3900mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W की वायर्ड चार्जिंग और 15W की वायरलेस चार्जिंग मिलती है.

---- समाप्त ----