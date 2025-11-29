scorecardresearch
 
Samsung Galaxy Tab A11+ भारत में लॉन्च, इसमें मिलेगी 7040mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

Samsung ने अपने दमदार टैबलेट Galaxy Tab A11+ को भारत में लॉन्च कर दिया है. ये टैबलेट 11-inch के डिस्प्ले के साथ आता है. इसमें 7040mAh की बैटरी दी गई है. इस टैबलेट में 8MP का सिंगल रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. क्वाड स्पीकर वाला ये डिवाइस एक दमदार प्रोडक्ट्स है. आइए जानते हैं इस टैबलेट की कीमत और दूसरी खास बातें.

Samsung Galaxy Tab A11+ चार वेरिएंट में आता है. (Photo: Samsung)
Samsung Galaxy Tab A11+ भारत में लॉन्च हो गया है. कंपनी इस टैबलेट को ग्लोबल मार्केट में सितंबर में लॉन्च कर चुकी है. ये कंपनी का प्रीमियम डिवाइस है, जिसमें बड़ी डिस्प्ले और बेहतर बैटरी मिलती है. भारत में ये डिवाइस Wi-Fi और Cellular + Wi-Fi दोनों कनेक्टिविटी मिलती है. 

ब्रांड ने इस डिवाइस को दो स्टोरेज कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. यानी ये डिवाइस कुल चार वेरिएंट में आता है. इसमें 11-inch का TFT डिस्प्ले मिलता है, जो 7040mAh की बैटरी के साथ आता है. इसमें 25W की चार्जिंग मिलती है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

जैसा कि पहले ही बताया गया है भारत में ये डिवाइस चार वेरिएंट में मिलेगा. टैबलेट के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले Wi-Fi वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है. वहीं इसके Wi-Fi + Cellular (5G) वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: Samsung दे रहा ₹92,990 का ये प्रोडक्ट फ्री! Black Friday सेल हुई शुरू, मिल रहे हैं कई ऑफर

इसके अलावा दूसरा वेरिएंट 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसके Wi-Fi वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये है. वहीं Wi-Fi + Cellular ऑप्शन की कीमत 32,999 रुपये है. इसे आप ग्रे और सिल्वर दो कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Samsung Galaxy Tab A11+ में 11-inch का TFT LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है. इसमें MediaTek MT8775 प्रोसेसर दिया गया है. ये टैबलेट 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. फोन Android 16 पर बेस्ड One UI 8 के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: 28 हजार से कम में मिल रहा Samsung का 59,999 वाला फोन, Flipkart पर ऑफर

डिवाइस 7 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट के साथ आएगा. ऑप्टिक्स की बात करें, तो Samsung Galaxy Tab A11+ में 8MP का रियर कैमरा मिलता है. इसके अलावा आपको 5MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. इसमें DeX मोड मिलता है. 

ये टैबलेट 7040mAh की बैटरी और 25W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इसमें 25W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. ये डिवाइस Wi-Fi और Cellular दोनों ही ऑप्शन के साथ आता है.

