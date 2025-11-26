Samsung दे रहा ₹92,990 ये प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री! Black Friday सेल हुई शुरू, मिल रहा कई ऑफर

Samsung ने एक बड़ी सेल का ऐलान किया है, जिसमें कई प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट को खरीदा जासकेगा. इसमें Samsung Vision AI TV मौजूद हैं. इस सेल का नाम Black Friday है, जो 25 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी. कंपनी ने एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें ब्लैक फ्राइडे सेल की जानकारी दी है. कंपनी ने बताया है कि इस सेल के दौरान 92,990 रुपये का डिस्कांट हासिल होगा.

Black Friday Sale के दौरान Samsung Vision AI TV की रेंज को खरीदा जा सकेगा. इसके साथ 92,990 रुपये की कीमत वाला साउंडबार मुफ्त में मिलेगा. इसमें जीरो डाउन पेमेंट, 20 परसेंट कैशबैक, साथ ही Samsung Axis Bank के क्रेडिट कार्ड पर 10 परसेंट का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है.

सैमसंग ने फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए इस ऑफर का ऐलान किया है. इससे यूजर्स अपने घर के एंटरटेनमेंट सिस्टम को अपग्रेड कर सकें.

Vision AI तकनीक से मिलेगी पर्सनलाइज्ड और स्मार्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस

सैमसंग के Vision AI के साथ आने वाली टीवी बेहतर पिक्चर एन्हांसमेंट, स्मार्ट कंटेंट एडाप्टेशन और पर्सनलाइज्ड व्यूइंग एक्सपीरियंस देते हैं. कंपनी ने बताया है कि वह 19 साल से ग्लोबल नंबर 1 टीवी ब्रांड रही है और लगातार इमर्सिव टेक्नोलॉजी और प्रीमियम डिजाइन पर ध्यान दे रही है.

कहां-कहां पर मिलेंगे ये ऑफर्स

Black Friday सेल के दौरान मिलने वाला ऑफर्स का फायदा सैमसंग के रिटेल स्टोर्स, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और Samsung.com पर उपलब्ध रहेंगे. ये ऑफर्स उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन मौका हैं, जो एंटरटेनमेंट सिस्टम को नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं. बताते चलें कि सैमसंग के पास बड़ी रेंज में स्मार्ट टीवी मौजूद हैं.

