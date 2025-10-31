Samsung Wallet पर आया UPI फीचर, बिना PIN के होगी पेमेंट, जानिए डिटेल्स

Samsung अपने वॉलेट ऐप में कई नए फीचर जोड़ रहा है. इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप डिजिटल कीज, पेमेंट्स और आईडी कार्ड्स को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं. अब Samsung Wallet पर यूजर्स को UPI ऑनबोर्ड का ऑप्शन मिल रहा है. इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके यूजर्स कई सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं.

कंपनी डिवाइस सेटअप के वक्त ही यूजर्स को UPI ऑनबोर्ड करने की सुविधा दे रही है. साथ ही यूजर्स को पिन-फ्री बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन बेस्ड पेमेंट की सुविधा मिलेगी. कंपनी का कहना है कि इस फीचर के जुड़ने से लाखों सैमसंग गैलेक्सी यूजर्स के फोन यूज का एक्सपीरियंस बदलेगा.

UPI इंटीग्रेशन और बायोमैट्रिक्स सिक्योरिटी के अलावा इस प्लेटफॉर्म पर टैप एंड पे की सुविधा FOREX कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट के लिए मिलेगी. सैमसंग का कहना है कि इन फीचर्स की वजह से डिजिटल लाइफ के लिए Samsung Wallet एक सुरक्षित और यूनिवर्सल गेटवे बन जाता है.

यह भी पढ़ें: Samsung के ट्राई फोल्ड फोन की पहली झलक आई सामने, जल्द होने वाला है लॉन्च

कौन से फीचर्स मिलेंगे?

यूजर्स नया डिवाइस सेटअप करते हुए UPI ऑनबोर्ड कर सकेंगे. कंपनी ने इस फीचर को इनेबल कर दिया है. इस फीचर की वजह से यूजर्स को डिवाइस सेटअप के वक्त ही UPI रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा. इसका मतलब है कि फोन एक्टिवेट होने के साथ ही UPI रेडी हो जाएगा. गैलेक्सी डिवाइस पर UPI एडॉप्शन आसान होगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 35 हजार में मिल रहा 74 हजार वाला Samsung फोन, Flipkart पर जबरदस्त डील

सैमसंग वॉलेट में बायोमैट्रिक्स वेरिफिकेशन का सपोर्ट मिलेगा. यूजर्स को हर बार यूपीआई पिन एंटर करने की जरूरत नहीं होगी. बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन की मदद से यूजर्स सिक्योर तरीके से पेमेंट कर सकेंगे.

नहीं एंटर करनी होंगी कार्ड्स की डिटेल्स

Samsung Wallet का इस्तेमाल करके टोकनाइज्ड क्रेडिट व डेबिट कार्ड के जरिए डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे. इसका मतलब है कि आपको हर बार पेमेंट के वक्त क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स एंटर नहीं करनी होंगी. आप ऐप में सेव कार्ड्स का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकेंगे. सैमसंग वॉलेट में फोरेक्स कार्ड्स के लिए भी टैप और पे का विकल्प मिलेगा.

---- समाप्त ----