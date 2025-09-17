Samsung Galaxy S25 FE भारत में लॉन्च, कीमत का हुआ ऐलान, होगी 17 हजार की सेविंग

Samsung Galaxy S25 FE को इस महीने की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था और इस दौरान भारतीय कीमतों का ऐलान नहीं किया था. अब कंपनी ने ऑफिशियल भारतीय कीमतों का ऐलान कर दिया है. इस स्मार्टफोन पर 17 हजार रुपये तक का फायदा हो सकता है.

Samsung Galaxy S25 FE की भारत में शुरुआती कीमत 59,999 रुपये है, जिसमें 8GB RAM/128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है. 256GB मॉडल की कीमत 65,999 रुपये. टॉप एंड वेरिएंट 512GB के साथ आता है और इसकी कीमत 77,999 रुपये है.

लॉन्च ऑफर के तहत खास फायदा

Samsung Galaxy S25 FE के लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी ने वादा किया है कि 256GB मॉडल खरीदने पर उसे फ्री में 512GB मॉडल मिलेगा. दोनों की कीमत में 12 हजार रुपये का अंतर है.

ऐसे में जो यूजर्स 256GB मॉडल खरीदेंगे उनको मुफ्त में 512GB मॉडल मिल जाएगा और 12 हजार रुपये का फायदा होगा. इसके अलावा 5 हजार रुपये का बैंक कैशबैक भी मिलेगा. ऐसे में टोटल 17 हजार रुपये तक की सेविंग होगी.

यह भी पढ़ें: Flipkart Sale में ऑफर, 40 हजार रुपये से कम में मिलेगा ये iPhone

Advertisement

Samsung Galaxy S25 FE के स्पेसिफिकेशन्स

Samsung Galaxy S25 FE में 6.7-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है. इसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट्स और 1900 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इस फोन में ग्लास फिनिश और एल्यूमिनियम फ्रे का यूज किया है. यह हैंडसेट 7.4mm की थिकनेस और 190 ग्राम वजनी है.

Samsung Galaxy S25 FE का प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

Samsung Galaxy S25 FE में Exynos 2400 (4nm) प्रोसेसर है, जो Galaxy S24 और Galaxy S24+ में यूज किया जा सकता है. इसमें 8GB RAM और 512GB स्टोरेज तक मिलेगी.

Samsung Galaxy S25 FE का कैमरा

Samsung Galaxy S25 FE में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जो OIS के साथ आता है. इसमें 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा. थर्ड लेंस 8MP 3x Telephoto लेंस के साथ 3x Optical Zoom का सपोर्ट मिलेगा.

यह भी पढ़ें: Pixel 8a Price Drop: 22 हजार रुपये सस्ता हुआ Google का धांसू स्मार्टफोन

Samsung Galaxy S25 FE की बैटरी

Samsung Galaxy S25 FE में 4,900 mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 45W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. कंपेटेबल एडेप्टर को अलग से खरीदना होगा. कंपनी का दावा है कि यह 30 मिनट में 65 परसेंट बैटरी को चार्ज कर देता है.

---- समाप्त ----