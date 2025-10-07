Samsung ला रहा बजट 5G फोन, Galaxy M17 5G में मिलेगा 50MP का कैमरा और AI फीचर्स

Samsung Galaxy M17 5G भारत में लॉन्च होने वाला है. ये कंपनी का लेटेस्ट फोन होगा, जो M-सीरीज में लॉन्च होगा. कंपनी ने इसका आधिकारिक पोस्टर शेयर कर दिया है, जिसमें इसके डिजाइन और कलर ऑप्शन को रिवील किया गया है. हैंडसेट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर उपलब्ध होगा.

स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. इसमें 50MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा. कंपनी इस फोन को Samsung Galaxy M16 5G के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च कर रही है. आइए जानते हैं इस हैंडसेट की डिटेल्स.

कब लॉन्च होगा स्मार्टफोन?

Samsung Galaxy M17 5G को कंपनी 10 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है. ये फोन ऐमेजॉन पर उपलब्ध होगा. कंपनी ने इसका टीजर भी ऐमेजॉन पर जारी किया है. स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन मूनलाइट सिल्वर और सफायर ब्लैक में मिलेगा. सैमसंग ने इसका अलग से पेज भी लाइव किया है, जिस पर जरूरी स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: Samsung ने लॉन्च किए तीन फोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी, 6,999 रुपये है कीमत

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स?

Samsung Galaxy M17 5G में 6.7-inch का Super AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस का इस्तेमाल किया गया है. स्मार्टफोन IP54 रेटिंग के साथ आएगा. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसका प्राइमरी सेंसर 50MP का होगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 200MP कैमरे वाले Samsung Galaxy S24 Ultra की कीमत हुई आधी, मिल रहा 60 हजार का डिस्काउंट

इसके अलावा 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलेगा. कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आएगा. फ्रंट में 13MP का कैमरा मिलेगा. हैंडसेट में AI पावर्ड फीचर्स भी होंगे. इसमें सर्किल टू सर्च और Gemini Live जैसे फीचर्स मिलेंगे. फोन की मोटाई 7.5mm होगी.

ये फोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड होगा. ये स्मार्टफोन 11,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था. संभव है कि M17 5G की कीमत भी 15 हजार रुपये से कम होगी. हालांकि, फोन की आधिकारिक कीमत का खुलासा 10 अक्टूबर को होगा.

---- समाप्त ----