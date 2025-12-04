scorecardresearch
 
Samsung करने वाला है बड़ा ऐलान, इस तारीख को होगा साल 2026 का पहला इवेंट

Samsung The First Look event 2026: सैमसंग ने साल 2026 के अपने पहले इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने इस इवेंट का नाम The First Look रखा है. संभव है कि कंपनी इस इवेंट में अपने Galaxy Z TriFold फोन को पहली बार ग्लोबल मार्केट में पेश करेगी. आइए जानते हैं इस इवेंट में क्या कुछ खास हो सकता है.

Samsung The First Look इवेंट में पहली बार ब्रांड का ट्राईफोल्ड फोन ग्लोबल मार्केट में दिखाया जाएगा. (Photo: Samsung)
Samsung ने The First Look इवेंट का ऐलान कर दिया है, जो अगले महीने की शुरुआत में होगा. साल 2026 की शुरुआत में ये इवेंट लास वेगास में होगा. सैमसंग का ये इवेंट CES 2026 (कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो) से दो दिन पहले होगा. इस इवेंट में कंपनी 2026 के डिवाइस एक्सपीरियंस डिविजन का अपना विजन पेश करेगी. 

रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी इस इवेंट में पहली बार ग्लोबल मार्केट में अपने TriFold डिवाइस को पेश करेगी, जिसे हाल में ही लॉन्च किया है. संभव है कि कंपनी अमेरिकी बाजार में इसकी कीमतों का भी ऐलान कर सकती है. 

कब और कहां देख सकेंगे ये इवेंट?

सैमसंग ने बताया कि उनका The First Look इवेंट 4 जनवरी को शाम 7 बजे (भारतीय समयानुसार 5 जनवरी को शाम 8.30 बजे) होगा. ये इवेंट लास वेगास में होगा, जिसमें कंपनी 2026 के अपने प्लान को रिवील करेगी. इस इवेंट में सैमसंग के नए AI बेस्ड कंज्यूमर एक्सपीरियंस को भी फीचर किया जाएगा. 

दुनिया भर में लोग सैमसंग के इस इवेंट को लाइव देख सकेंगे. इसकी स्ट्रीमिंग कंपनी की आधिकारिक न्यूजरूम वेबसाइट, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के यूट्यूब चैनल और Samsung TV Plus पर होगा. ये साल 2026 में कंपनी का पहला इवेंट होगा. कंपनी जनवरी के आखिर में दूसरे इवेंट का आयोजन कर सकती है. 

यह भी पढ़ें: 17 हजार रुपये सस्ता मिल रहा Samsung का ये सबसे पतला फोन, इसमें है 200MP कैमरा

रिपोर्ट्स की मानें, तो जनवरी के अंत में होने वाले इवेंट में कंपनी  Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Ultra और Galaxy S26+ को लॉन्च कर सकती है. हालांकि, इस इवेंट के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है. The First Look इवेंट में कंपनी अपने ट्राईफोल्ड फोन को पहली बार ग्लोबल मार्केट में पेश करेगी.

Samsung Galaxy Z TriFold के स्पेसिफिकेशन्स

सैमसंग के इस फोन में 10-inch का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलेगा. ये कंपनी की मेन स्क्रीन होगी, जबकि कवर स्क्रीन 6.5-inch की होगी. ये भी एक Dynamic AMOLED डिस्प्ले है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 का इस्तेमाल किया गया है. 

यह भी पढ़ें: आधे दाम पर मिल रहा Samsung फोन, मिस ना करें ये Flipkart Deal

फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी लेंस 200MP का है. इसके अलावा 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 10MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा. वहीं फ्रंट में 10MP के दो कैमरा मिलेंगे.  फोन 5600mAh की बैटरी के साथ आएगा.

