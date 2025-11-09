चीनी रोबोट बना सिरदर्द! पहले गिराए बर्तन फिर खुद ही फिसलकर गिर पड़ा, वीडियो हुआ वायरल

आने वाले दिनों में भले ही रोबोट इंसानों के घरों में काम करते नजर आएंगे लेकिन अभी ये कई लोगों के परेशानी बन रहे हैं. वायरल वीडियो में दिखाया है कि चीनी कंपनी का रोबोट किचन में बर्तन तक नहीं संभाल पा रहा है. इसके बाद ये रोबोट जमीन पर गिर भी जाता है.

वीडियो में रोबोट G1, जिसको चीनी कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स ने तैयार किया है. X यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर किया है. उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

वीडियो दिखाया है कि एक रोबोट घर में काम कर रहा है. वह खाना बनाने वाले पैन को नहीं संभाल पाया. पहले उसके हाथ से पैन जमीन पर गिरता है. इसके बाद किचन गंदा हो जाता है, फिर वह रोबोट भी जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है. ये वीडियो रियल है या AI जनरेटेड उसको लेकर अभी कंफर्म नहीं किया गया है.

THIS CLANKER IS USELESS pic.twitter.com/5QjNYpcqzO — bishara (@bishara) October 30, 2025

लात घूंसे बरसाने लगा था रोबोट

रोबोट में खामी का यह कोई पहला केस नहीं है. इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रोबोट अचानक से एक शख्स के ऊपर लात और घूंसे बरसाने लगा था.

एक ही कंपनी के दोनों रोबोट

इस साल चीनी फैक्ट्री का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसको सीसीटीवी कैमरे में कैद किया था. वीडियो में दिखाया था कि Unitree H1 humanoid टेस्टिंग के दौरान हमलावर हो गया और उसने इंजीनियर पर हमला कर दिया. टेस्टिंग के दौरान वह तेजी से लात और घूंसे बरसाने लगा. इसी यूनिट्री रोबोटिक्स का रोबोट किचन में भी बैलेंस खो बैठा और गिर गया.

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सेफ्टी को लेकर सवाल किए. अक्सर इसको लेकर चर्चा होती है कि क्या कोई गारंटी है कि रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की वजह से रोबोट कितने सेफ होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

