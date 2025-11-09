scorecardresearch
 

Feedback

चीनी रोबोट बना सिरदर्द! पहले गिराए बर्तन फिर खुद ही फिसलकर गिर पड़ा, वीडियो हुआ वायरल

चीनी कंपनी का रोबोट एक शख्स के लिए सिरदर्द बन गया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. यूनिट्री रोबोटिक्स ब्रांड का रोबोट बर्तन को संभाल नहीं पाया और उसे जमीन पर गिरा देता है. इसके बाद वह खुद भी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
खाना बनाने गिरा रोबोट. (Photo: Photo: X/@bishara)
खाना बनाने गिरा रोबोट. (Photo: Photo: X/@bishara)

आने वाले दिनों में भले ही रोबोट इंसानों के घरों में काम करते नजर आएंगे लेकिन अभी ये कई लोगों के परेशानी बन रहे हैं. वायरल वीडियो में दिखाया है कि चीनी कंपनी का रोबोट किचन में बर्तन तक नहीं संभाल पा रहा है. इसके बाद ये रोबोट जमीन पर गिर भी जाता है.  

वीडियो में रोबोट G1, जिसको चीनी कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स ने तैयार किया है. X यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर किया है. उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. 

वीडियो दिखाया है कि एक रोबोट घर में काम कर रहा है. वह खाना बनाने वाले पैन को नहीं संभाल पाया. पहले उसके हाथ से पैन जमीन पर गिरता है. इसके बाद किचन गंदा हो जाता है, फिर वह रोबोट भी जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है. ये वीडियो रियल है या AI जनरेटेड उसको लेकर अभी कंफर्म नहीं किया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

smartphone android Unsplash
महंगे होने वाले हैं फोन? AI की वजह से देनी पड़ेगी ज्यादा कीमत  
iPhone 17 Pro Vs Pixel 10 Pro
iPhone 17 Pro Vs Pixel 10 Pro, दोनों स्मार्टफोन्स में किसने मारी बाजी?  
Apple Watch
Apple Watch का कमाल! वक्त रहते किया अलर्ट और बच गई शख्स की जान  
Foldbale iPhone concept
मुड़ने वाले iPhone Fold का इंतजार करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी 
Elon Musk dances with a robot
जब Robot के साथ डांस करने लगे Elon Musk 

यह भी पढ़ें: OpenAI का ATLAS ब्राउजर कर देगा Chrome की छुट्टी? रोबोट की तरह करता है काम 

सामने आया वीडियो 

लात घूंसे बरसाने लगा था रोबोट 

रोबोट में खामी का यह कोई पहला केस नहीं है. इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रोबोट अचानक से एक शख्स के ऊपर लात और घूंसे बरसाने लगा था.

Advertisement

एक ही कंपनी के दोनों रोबोट 

इस साल चीनी फैक्ट्री का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसको सीसीटीवी कैमरे में कैद किया था. वीडियो में दिखाया था कि Unitree H1 humanoid टेस्टिंग के दौरान हमलावर हो गया और उसने इंजीनियर पर हमला कर दिया. टेस्टिंग के दौरान वह तेजी से लात और घूंसे बरसाने लगा. इसी यूनिट्री रोबोटिक्स का रोबोट किचन में भी बैलेंस खो बैठा और गिर गया. 

यह भी पढ़ें: AI और रोबोट से कितने लोगों की नौकरियों पर संकट, Elon Musk का बयान उड़ा देगा होश

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सेफ्टी को लेकर सवाल किए. अक्सर इसको लेकर चर्चा होती है कि क्या कोई गारंटी है कि रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की वजह से रोबोट कितने सेफ होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement