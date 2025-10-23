AI और रोबोट से कितने लोगों की नौकरियों पर संकट, Elon Musk का बयान उड़ा देगा होश

दुनिया के सबसे अमीर और TESLA CEO Elon Musk ने एक बड़ा बयान दिया है. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सभी लोगों की नौकरी ले लेगा. इसके बाद लोग खेतीबाड़ी के लिए फ्री होंगे और सब्जियां उगाने के जैसा काम कर सकेंगे.
मस्क ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए ये बयान दिया है. मस्क ने लिखा कि AI और रोबोट सभी जॉब्स ले लेंगे. लोगों के पास सब्जियां खरीदने की जगह उगाने का ऑप्शन होगा. मस्क ने यह पोस्ट 22 अक्तूबर को किया है.
Amazon आने वाले दिनों में इतने लोग निकालेगा
दरअसल, X यूजर्स ने पोस्ट किया और उसमें लिखा है कि Amazon आने वाले दिनों में 60,000 लोगों को रिप्लेस करने जा रहा है. इसकी जगह पर कंपनी AI और रोबोट्स को नौकरी देगा. इस पोस्ट पर Elon Musk का रिप्लाई आया है. उन्होंने लिखा कि AI और Robot आने वाले दिनों में सभी नौकरियों को छीन लेंगे.
मस्क भी बना चुके हैं कि AI और रोबोट
इन सभी के बावजूद मस्क की कंपनियां खुद AI और ऑटोनोमस ऑप्टिमस रोबोट पर काम कर रही हैं. AI कंपनी का नाम xAI है, वहीं रोबोट को लेकर Tesla काम कर रही है. मस्क के रोबोट के वीडियो और फोटो कई बार सामने आ चुके हैं, जिनके कई वीडियो वायरल भी हुए हैं.
Elon Musk का पोस्ट
AI और नौकरियों को लेकर हर जगह चर्चा
AI आने वाले दिनों में इंसानों की कई नौकरियों पर कब्जा कर लेगा. इस तरह के बयान बहुत से लोग देते हुए दिखाई देते हैं. कुछ अरबपति भी इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं.
मस्क ही नहीं और भी लोग जता चुके हैं चिंता
जेफ्री हिंटनः AI का गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन भी कह चुके हैं कि AI के कुछ खतरे भी हैं. उनका मानना है कि AI जल्द ही इंसानों से ज्यादा समझदार हो सकता है और यह कई लोगों की नौकरियों को खत्म कर सकता है.
बिल गेट्स ः माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने भी कहा है कि AI कुछ समय के लिए नौकरियों को छीन लेगा. हालांकि उनका है कि नए तरह के काम भी पैदा होंगे.
कई एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि आने वाला दिनों में AI के चलते नई तरह की नौकरियां भी जनरेट होगी. इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर, AI एथिक्स ऑफिसर ह्यूमन-मशीन टीमिंग मैनेजर आदि. हालांकि ये जॉब होंगी या नहीं, ये तो आने वाले समय की बताएगा.