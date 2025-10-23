scorecardresearch
 

AI और रोबोट से कितने लोगों की नौकरियों पर संकट, Elon Musk का बयान उड़ा देगा होश

Elon Musk ने भविष्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और बताया कि AI और Robot कितने खतरनाक साबित होंगे. मस्क ने पोस्ट करके बताया कि आने वाले दिनों में AI और रोबोट जॉब्स पर कब्जा कर लेंगे. इंसान सब्जियां उगाने के लिए फ्री होगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

एलन मस्क ने एक पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि सभी लोगों की नौकरियों पर संकट है.(File Photo: ITG)
दुनिया के सबसे अमीर और TESLA CEO Elon Musk ने एक बड़ा बयान दिया है. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सभी लोगों की नौकरी ले लेगा. इसके बाद लोग खेतीबाड़ी के लिए फ्री होंगे और सब्जियां उगाने के जैसा काम कर सकेंगे.  

मस्क ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए ये बयान दिया है. मस्क ने लिखा कि AI और रोबोट सभी जॉब्स ले लेंगे. लोगों के पास सब्जियां खरीदने की जगह उगाने का ऑप्शन होगा. मस्क ने यह पोस्ट 22 अक्तूबर को किया है.

Amazon आने वाले दिनों में इतने लोग निकालेगा 

दरअसल, X यूजर्स ने पोस्ट किया और उसमें लिखा है कि Amazon आने वाले दिनों में 60,000 लोगों को रिप्लेस करने जा रहा है. इसकी जगह पर कंपनी AI और रोबोट्स को नौकरी देगा. इस पोस्ट पर Elon Musk का रिप्लाई आया है. उन्होंने लिखा कि AI और Robot आने वाले दिनों में सभी नौकरियों को छीन लेंगे. 

यह भी पढ़ें: कब खरीद लेना चाहिए आपको एक नया स्मार्टफोन? कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे पैसे

मस्क भी बना चुके हैं कि AI और रोबोट 

इन सभी के बावजूद मस्क की कंपनियां खुद AI और ऑटोनोमस ऑप्टिमस रोबोट पर काम कर रही हैं. AI कंपनी का नाम xAI है, वहीं रोबोट को लेकर Tesla काम कर रही है. मस्क के रोबोट के वीडियो और फोटो कई बार सामने आ चुके हैं, जिनके कई वीडियो वायरल भी हुए हैं. 

Elon Musk का पोस्ट 

AI और नौकरियों को लेकर हर जगह चर्चा 

AI आने वाले दिनों में इंसानों की कई नौकरियों पर कब्जा कर लेगा. इस तरह के बयान बहुत से लोग देते हुए दिखाई देते हैं. कुछ अरबपति भी इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं. 

मस्क ही नहीं और भी लोग जता चुके हैं चिंता 

जेफ्री हिंटनः AI का गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन भी कह चुके हैं कि AI के कुछ खतरे भी हैं. उनका मानना है कि AI जल्द ही इंसानों से ज्यादा समझदार हो सकता है और यह कई लोगों की नौकरियों को खत्म कर सकता है. 

बिल गेट्स ः माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने भी कहा है कि AI कुछ समय के लिए नौकरियों को छीन लेगा. हालांकि उनका है कि नए तरह के काम भी पैदा होंगे. 
 

यह भी पढ़ें: OpenAI Atlas ब्राउज़र लॉन्च, Google Chrome को चुनौती

कई एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि आने वाला दिनों में AI के चलते नई तरह की नौकरियां भी जनरेट होगी. इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर, AI एथिक्स ऑफिसर ह्यूमन-मशीन टीमिंग मैनेजर आदि. हालांकि ये जॉब होंगी या नहीं, ये तो आने वाले समय की बताएगा. 

