सावधान! AI Chatbot से आप भी पूछते हैं सवाल या मांगते हैं सलाह, होश उड़ा देगी ये स्टडी

अगर आप भी AI चैटबॉट का इस्तेमाल सवाल पूछते हैं या फिर सजेशन आदि मांगते हैं तो सावधान हो जाएं. दरअसल, एक न्यू स्टडी में खुलासा किया है कि AI ChatBOT के अंदर चापलूसी जैसा दिखाई दिया है, जो इंसानों से भी ज्यादा है. कई सवालों के जवाब में AI चैटबॉट रजामंदी दे रहे हैं, जबकि वे काम गलत हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

AI चैटबॉट कर सकते हैं गुमराह. (Photo: AI Generated)
AI ChatBot का इस्तेमाल आजकल बहुत से लोग और कंपनियां कर रही हैं. यहां तक कि कई लोग तो अपनी पर्सनल जिंदगी के फैसले लेने के लिए भी चैटबॉट का यूज करते हैं. यहां तक की लोग इसे डॉक्टर के रूप में यूज करते हैं. AI चैटबॉट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. ये स्टडी प्रीपिंट सर्वर arXiv पर पोस्टेड है. 

स्टडी में दावा किया है कि AI चैटबॉट इंसानों से भी ज्यादा बड़े चापलूस के होते हैं. वे अपने यूजर्स को फील गुड कराने के लिए हमेशा उनके पूछे गए सवाल पर सहमति दर्ज करा देते हैं, भले ही वह सवाल गलत हो. अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो सावधान हो जाएं. 

AI से मांगते हैं फिटनेस से लेकर रिलेशनशिप की सलाह 

आज के समय में बहुत से लोग हैं, जो रिलेशनशिप एडवाइज से लेकर फिटनेस तक की एडवाइज एआई चैटबॉट से लेते हैं. ऐसे में यह आपको गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं. यह आपके रिलेशन या फिर हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: ChatGPT की एक चाल से Google को लगा 13,188 अरब का झटका, घट गई मार्केट वैल्यू

ऐसे की गई ये स्टडी 

रिसर्चर ने इस स्टडी में 11 लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर (LLMs) को एग्जामिन किया है. इस स्टडी में OpenAI, गूगल का जेमिनाई, मेटा AI और डीपसीक जैसे नाम शामिल हैं. रिसर्च में 11 हजार से अधिक एडवाइज मांगी गईं. यहां परसेंट से ज्यादा ऐसे रिप्लाई दिखाई दिए, जिसमें चैटबॉट सच की जगह सिर्फ यूजर्स की राय पर अपनी सहमति दिखाता रहा है. असल में वह उसके लिए सही नहीं थे. स्टडी में बताया गया कि AI चैटबॉट इंसानों की तुलना में ज्यादा चापलूस हैं. 

AI चैटबॉट को डॉक्टर ना माने 

AI चैटबॉट को कई लोग डॉक्टर या फिजिशियन मान लेते हैं. इसके बाद वे अपनी हेल्थ से संबंधित सवाल और यहां तक कि दवा तक की सजेशन मांगने लगते हैं. हालांकि इसको लेकर एक्सपर्ट वॉर्निंग जारी कर चुके हैं. ऐसा करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. बीमारी या हेल्थ संबंधित समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर या फिजिशियन से ही मिलना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: ChatGPT Atlas ऐसे करें यूज, हैरान कर देंगे ये 5 फीचर, Perplexity और Chrome से होगा मुकाबला

AI ChatBOT क्या होता है? 

AI चैटबॉट (AI Chatbot), असल में एक एक ऑनलाइन टूल है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके तैयार किया जाता है. इसका काम इंसानों के साथ इंट्रैक्शन का होता है. यह टेक्स्ट, वॉयस या फिर वीडियो फॉर्मेट के जरिए इंट्रैक्शन कर सकता है. यह हू ब हू इंसानों के साथ बातचीत करने के जैसा है. 

