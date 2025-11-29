Realme ने लॉन्च किया 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला दमदार फोन, इतने रुपये है कीमत

Realme ने भारत में अपना नया फोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने 15 हजार रुपये के बजट में नया फोन पेश किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. हम बात कर रहे हैं Realme C85 5G की, जिसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ आता है.

इसमें 50MP का रियर कैमरा दिया गया है. फोन IP69 प्रो रेटेड है. वैसे MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर पुराना है और कई ऐसे फोन में आता है, जिनकी कीमत 10 हजार रुपये से कम है. रियलमी का ये फोन स्मार्टफोन्स की बढ़ती कीमत का सबूत है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Realme C85 5G में 6.8-inch का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन 1200 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 4GB और 6GB RAM का विकल्प मिलता है.

फोन 128GB स्टोरेज के साथ आता है. इसमें 50MP का रियर कैमरा मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 8MP का कैमरा दिया है. सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. डिवाइस को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की चार्जिंग सपोर्ट करती है.

कितनी है कीमत?

Realme C85 5G को आप दो कलर ऑप्शन- पैरट पर्पल और पीकॉक ग्रीन में खरीद सकते हैं. फोन के 4GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 15,499 रुपये है. वहीं 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है. इस पर 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिलेगा. फोन रियलमी की आधिकारिक वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन स्टोर पर मिलेगा.

हमारी राय क्या है?

रियलमी का ये फोन हमारी नजर में एक महंगा सौदा है. इस बजट में आपको iQOO Z10x 5G मिल जाएगा, जो बेहतर प्रोसेसर के साथ आता है. इस फोन की कीमत 13,999 रुपये है, जिसमें आपको 6GB RAM मिलेगा. इसके अलावा Samsung Galaxy M17, Vivo T4x 5G और Oppo K13x भी इस बजट में अच्छे विकल्प हैं.

