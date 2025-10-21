Realme GT 8 Pro लॉन्च, 200MP कैमरा के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी, इतनी है कीमत

Realme GT 8 Pro चीन में लॉन्च हो गया है. इस फोन के साथ ही कंपनी ने Realme GT 8 को भी लॉन्च किया है. ब्रांड का फ्लैगशिप फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें R1 X ग्राफिक्स चिप का इस्तेमाल किया गया है. डिवाइस को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है.

हैंडसेट में 2K रेज्योलूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोन IP69+IP68+IP66 रेटिंग के साथ आता है. ब्रांड के दोनों ही फोन्स में अल्ट्रा सोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. आइए जानते हैं इनकी खास बातें.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Realme GT 8 Pro में डुअल सिम सपोर्ट मिलता है. ये फोन 6.79-inch के QHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 7000 Nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है. स्क्रीन 144 Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है. सीरीज के दोनों ही स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलता है.

इसमें 16GB RAM और 1TB तक स्टोरेज मिलता है. हालांकि, स्टोरेज टाइप दोनों फोन्स में अलग-अलग हैं. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है. प्रो मॉडल में 120W और 100W की वायर्ड चार्जिंग मिलती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दुनिया का पहला ऐसा फोन! Realme 15 Pro 5G का बैक पैनल खुद बदलता है कलर, 3 हजार का मिल रहा ऑफ

ऑप्टिक्स की बात करें, तो प्रो मॉडल में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा वॉइड एंगल लेंस और 200MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है. दूसरी तरफ Realme GT 8 में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है. फ्रंट में कंपनी ने 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

कितनी है कीमत?

Realme GT8 का 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के बेस कॉन्फिग्रेशन में आता है. इस वेरिएंट की कीमत 2899 युआन (लगभग 35,850 रुपये) है. वहीं इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 4099 युआन (लगभग 50,690 रुपये) है, जो 16GB RAM + 1TB स्टोरेज में आता है.

यह भी पढ़ें: Realme 15 Pro Review: 7,000mAh बैटरी वाला ऑल राउंडर फोन

प्रो वेरिएंट की बात करें, तो ये 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के बेस वेरिएंट में आता है. इसकी कीमत 3999 युआन (लगभग 49,440 रुपये) है. जबकि Realme GT8 Pro के 16GB RAM + 1TB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 5199 युआन (लगभग 64,280 रुपये) है.

---- समाप्त ----