Realme P4 5G सीरीज लॉन्च, 7000mAh की बैटरी और 50MP का फ्रंट कैमरा, कई हजार का डिस्काउंट

Realme ने अपनी P4 सीरीज के स्मार्टफोन्स को भारत में लॉन्च कर दिया है. इस लाइन-अप में कंपनी ने Realme P4 Pro 5G और Realme P4 5G को लॉन्च किया है. दोनों ही स्मार्टफोन्स में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 7000mAh की बैटरी मिलती है. दोनों में ही 80W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा.

स्टैंडर्ड वेरिएंट में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि प्रो वेरिएंट में कंपनी ने Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें AI-पावर्ड Hyper Vision चिपसेट मिलता है, जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

कितने रुपये है कीमत?

Realme P4 Pro 5G को कंपनी ने 24,999 रुपये में लॉन्च किया है, जो 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है. वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट का दाम 28,999 रुपये है. इसे आप तीन कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं.

फोन पर 3000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा. इसकी सेल 27 अगस्त से शुरू होगी. वहीं Realme P4 5G का 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 18,499 रुपये में आता है. फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत क्रमशः 19,499 रुपये और 21,499 रुपये है. इस पर भी 2500 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Realme P4 Pro 5G में 6.8-inch का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. फोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. स्मार्टफोन 50MP + 8MP के डुअल रियर कैमरा और 50MP के फ्रंट कैमरा के साथ आता है. इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W की चार्जिंग सपोर्ट करती है.

वहीं Realme P4 5G में 6.77-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है. हैंडसेट MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें भी आपको 50MP + 8MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. हैंडसेट 7000mAh की बैटरी और 80W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है.

