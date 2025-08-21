scorecardresearch
 

Feedback

Realme P4 5G सीरीज लॉन्च, 7000mAh की बैटरी और 50MP का फ्रंट कैमरा, कई हजार का डिस्काउंट

Realme P4 5G Price in India: रियलमी ने भारतीय बाजार में अपने नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने दो हैंडसेट Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G को लॉन्च किया है. दोनों ही हैंडसेट 7000mAh की बैटरी और 50MP के रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं. प्रो वर्जन की बात करें, तो इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. आइए जानते हैं इनकी कीमत.

Advertisement
X
Realme P4 Pro तीन कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च हुआ है. (Photo: X/@realmeIndia)
Realme P4 Pro तीन कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च हुआ है. (Photo: X/@realmeIndia)

Realme ने अपनी P4 सीरीज के स्मार्टफोन्स को भारत में लॉन्च कर दिया है. इस लाइन-अप में कंपनी ने Realme P4 Pro 5G और Realme P4 5G को लॉन्च किया है. दोनों ही स्मार्टफोन्स में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 7000mAh की बैटरी मिलती है. दोनों में ही 80W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा. 

स्टैंडर्ड वेरिएंट में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि प्रो वेरिएंट में कंपनी ने Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें AI-पावर्ड Hyper Vision चिपसेट मिलता है, जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स. 

कितने रुपये है कीमत? 

Realme P4 Pro 5G को कंपनी ने 24,999 रुपये में लॉन्च किया है, जो 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है. वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट का दाम 28,999 रुपये है. इसे आप तीन कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Realme P3x 5G
Realme P3x 5G हुआ सस्ता, प्राइस कट के साथ मिल रहा इतने हजार का डिस्काउंट  
Realme C73 5G
Realme C73 5G भारत में लॉन्च, इसमें है 6000mAh की बैटरी, 32MP कैमरा, ये है कीमत  
Realme 15 Pro 5G
चीनी कंपनी ने लॉन्च किए दो नए 5G फोन्स, मिलेगी 7000mAh की बैटरी 
Realme GT 7 Pro
Realme के फोन पर 8 हजार का डिस्काउंट, इतनी रह गई कीमत  
Realme NARZO 80 Lite
Realme भारत में लाया सस्ता 5G फोन, मिलेगी 6000mAh की बैटरी, 32MP का कैमरा  

यह भी पढ़ें: Realme ने लॉन्च किए दो 5G स्मार्टफोन्स, मिलेगा 50MP का फ्रंट कैमरा और 7000mAh की बैटरी

फोन पर 3000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा. इसकी सेल 27 अगस्त से शुरू होगी. वहीं Realme P4 5G का 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 18,499 रुपये में आता है. फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत क्रमशः 19,499 रुपये और 21,499 रुपये है. इस पर भी 2500 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा. 

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Realme P4 Pro 5G में 6.8-inch का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. फोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. स्मार्टफोन 50MP + 8MP के डुअल रियर कैमरा और 50MP के फ्रंट कैमरा के साथ आता है. इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. 

यह भी पढ़ें: Realme C73 5G भारत में लॉन्च, इसमें है 6000mAh की बैटरी, 32MP कैमरा, ये है कीमत

वहीं Realme P4 5G में 6.77-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है. हैंडसेट MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें भी आपको 50MP + 8MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. हैंडसेट 7000mAh की बैटरी और 80W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement