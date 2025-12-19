ये कौन-सा गैजेट है, जो PM मोदी ओमान यात्रा के दौरान कान में लगाए नजर आए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ओमान की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे थे. जहां उनका स्वागत ओमान के उप प्रधानमंत्री ने किया. उनके स्वागत में ट्रेडिशनल डांस और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है. इन सब के बीच लोगों का ध्यान एक छोटी चीज पर गया, जो PM मोदी ने पहन रखी थी.

उन्होंने अपने बाएं कान में एक छोटी मशीन लगा रखी थी, जिसने लोगों का ध्यान खींचा. इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हुई की प्रधानमंत्री ने अपनी ओमान यात्रा के दौरान क्या पहना हुआ था.

क्या है इस डिवाइस की खासियत?

प्रधानमंत्री के कानों में जो चीज दिखाई दे रही है, वो कोई फैशन एक्सेसरीज नहीं है. बल्कि एक रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस है. यानी ये डिवाइस आपको रियल टाइम में ट्रांसलेशन प्रदान करता है. इससे सामने वाले की भाषा समझने में मदद मिलती है. इस तरह के डिवाइसेस आमतौर पर हाई-लेवल डिप्लोमेटिक बैठकों का हिस्सा होते हैं.

इसका इस्तेमाल दो लोगों के बीच स्पष्ट बातचीत के लिए किया जाता है. प्रधानमंत्री के कानों में ये डिवाइस उस वक्त नजर आया है, जब वो ओमान के डिप्टी प्रधानमंत्री सैय्यद शिहाब बिन तारिक अल से मिल रहे हैं. ओमान की आधिकारिक भाषा अरबी है. ऐसे में दोनों नेताओं के बीच बातचीत बिना किसी दिक्कत के हो सके, इसलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है.

दोनों देशों के बीच हुआ फ्री ट्रेड समझौता

दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड समझौता हुआ है, जिसके तहत 98 फीसदी निर्यात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यानी भारत से एक्सपोर्ट होने वाले 98 फीसदी सामान पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी. इसमें टेक्स्टाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और लेदर गुड्स समेत कई कैटेगरी शामिल हैं.

ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया-ओमान बिजनेस फोरम को संबोधित किया. इस दौरान PM ने दोनों देशों के बीच सदियों पुराने समुद्री व्यापारिक रिश्तों का जिक्र किया. पीएम मोदी फ्री ट्रेड समझौते पर दोनों देशों के साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट बताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान में वहां के सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से सम्मानित किया गया है.

