scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

98 फीसदी सामान टैक्स फ्री... भारत के साथ बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट, PM मोदी को मिला ओमान का सर्वोच्च सम्मान

भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी पर समझौता हुआ है. इसके तहत भारत के 98 प्रतिशत एक्सपोर्ट किए गए सामान को ओमान में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने ओमान में बिजनेस लीडर्स को दिया निवेश का न्योता (Photo: PTI)
पीएम मोदी ने ओमान में बिजनेस लीडर्स को दिया निवेश का न्योता (Photo: PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य पूर्व में स्थित ओमान की आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को रहे. यह उनकी तीन देशों - जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा का अंतिम पड़ाव रहा. ओमान में आयोजित इंडिया-ओमान बिज़नेस फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ओमान के बीच हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता दोनों देशों के बिज़नेस और इनवेस्टमेंट संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा देगा. 

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ओमान के साथ भारत की सदियों पुरानी समुद्री व्यापारिक रिश्तों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दशकों से मंडवी से मस्कट तक फैली समुद्री व्यापारिक संबंध वर्तमान में भी दोनों देशों के बीच मज़बूत कारोबारी रिश्तों की नींव है. 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ओमान और भारत के बीच सात दशक से राजनयिक संबंध है और आपसी भरोसा और दोस्ती का प्रतीक है, जो कि सदियों में डेवलप हुए हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Modi addresses Indian community in Muscat during Oman visit
'मस्कट में बसता है मिनी इंडिया...', ओमान में बोले PM मोदी
India-Oman Trade Deal
India-Oman फ्री Trade Deal, 10 अरब डॉलर का कारोबार!
PM Narendra Modi in Oman
मंगलौर से मस्कट जाता था चावल... भारत–ओमान की ऐतिहासिक विरासत
pm modi
'ओमान चौथे नंबर पर है, लेकिन मैं ताली नहीं बजाऊंगा...', मस्कट में ऐसा क्यों बोले PM मोदी
muscat
वो पहले हिंदू शेख, जिनका ओमान में था बोलबाला... कभी वहां के सुल्तान को भी देते थे कर्ज!

भारत-ओमान के बीच क्या हुआ समझौता?

भारत-ओमान के बीच हुए फ्री ट्रेड समझौते के तहत भारत के 98 फीसदी निर्यात पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. यानि भारत से एक्सपोर्ट किए गए 98 फीसदी सामान शुल्क मुक्त ओमान पहुंचेगी. इसमें टेक्सटाइल, कृषि उत्पाद और लेदर गुड्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं. 

फ्री ट्रेड समझौता - भारत-ओमान का साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट

Advertisement

प्रधानमंत्री ने इस समझौते को भारत-ओमान के साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट बताया है. उन्होंने बिज़नेस लीडर्स से इसे साकार करने की अपील की है. उन्होंने बताया कि यह समझौता नए अवर को पैदा करेगा, द्विपक्षीय व्यापार को नई गति देगा और इन्वेस्ट्रों में भरोसा दिलाएगा. 

यह भी पढ़ें: 'ओमान चौथे नंबर पर है, लेकिन मैं ताली नहीं बजाऊंगा...', मस्कट में ऐसा क्यों बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि बीते 11 सालों में भारत तेजी से आर्थिक मोर्चे पर विकास कर रहा है और पॉलिसी रिफॉर्म्स, बेहतर शासन और इन्वेस्ट्रों के भरोसे के दम पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि बस पॉलिसी रिफॉर्म्स से नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक सोच भी बदली है. 

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दुनियाभर में चल रहे अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से विकास कर रहा है. भारत ने पिछली तिमाही में 8 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की, जो कि उसकी मजबूती को दर्शाता है. 

प्रधानमंत्री मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान

प्रधानमंत्री मोदी को ओमान में वहां के सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से नवाजा गया है. यह उनका 29वां वैश्विक सम्मान है. इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील, त्रिनिदाद, घाना और श्रीलंका जैसों देश का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement