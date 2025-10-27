scorecardresearch
 

OnePlus 15 हुआ लॉन्च, मिलेगी पावरफुल चिपसेट, 7300mAh की बैटरी और बहुत कुछ

OnePlus 15 चीन में लॉन्च हो गया है. यह वनप्लस का लेटेस्ट फ्लैगशिप और पावरफुल चिपसेट के साथ आने वाला स्मार्टफोन है. इस फोन में 7,300mAh की बैटरी, ट्रिपल रियर कैमरा और 120W का चार्जर दिया है. आइए इसकी कीमत और अन्य फीचर्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

OnePlus 15 भारत में जल्द लॉन्च होगा. (Photo: Amazon)
OnePlus ने अपना लेटेस्ट और पावरफुल स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम OnePlus 15 है. इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का सबसे पावरफुल मोबाइल चिपसेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 का यूज किया है. इसको अभी चीन में लॉन्च किया है और आने वाले दिनों में जल्द ही भारत में भी लॉन्चिंग होगी. 

OnePlus 15 में 7,300mAh की बैटरी, 120W Super Flash चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. इसके अंदर 50W वायरलेस फ्लैश चार्ज भी दिया है. बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसका वजन 211 ग्राम है. 

OnePlus 15 के स्पेसिफिकेशन्स 

OnePlus 15 में 6.78-inch LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया है. इसमें 165Hz का रिफ्रेश रेट्स दिया है. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट यूज किया है. इसके साथ Adreno 840 GPU दिया है. यह 12GB और 16GB के LPDDR5x Ultra RAM के साथ आता है. इसमें 1TB तक की UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है. 

बताते चलें कि क्वालकॉम ने भारत में और ग्लोबल मार्केट में बीते महीने ही Snapdragon 8 Elite Gen 5 को लॉन्च किया है. यह मोबाइल सेगमेंट का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है. 

OnePlus 15 में मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप 

OnePlus 15  में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें 50 MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर है. इसमें मल्टीडायरेक्शन PDAF और OIS का सपोर्ट दिया है. इसमें 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया है, जो 120 डिग्री फील्ड व्यू को कैप्चर कर सकता है. इसमें 50 MP का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस दिया है. 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया है. 

OnePlus 15 की कीमत 

OnePlus 15 की चीन में शुरुआती कीमत CNY 3,999 ( करीब 50,000 रुपये) है. इस वेरिएंट में 12GB RAM के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. वहीं टॉप एंड वेरिएंट में 16GB RAM के साथ 1TB स्टोरेज मिलेगी, जिसकी कीमत CNY 5,399 (करीबल 67,000 रुपये) है. इसको एब्सोल्यूट ब्लैक, मिस्टी पर्पल और सैंड ड्यून कलर में पेश किया है, ये चीनी कलर वेरिएंट के ट्रांसलेट किए गए नाम हैं. 

मिलेगी पावरफुल बैटरी 

OnePlus 15 के अंदर 7,300mAh की बैटरी दी गई है. इस फोन में 120W Super Flash चार्जिंग मिलती है. साथ ही 50W वायरलेस फ्लैश चार्ज मिलता है. 

