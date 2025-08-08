आ गया OpenAI का सबसे पावरफुल AI मॉडल GPT 5, गेम चेंजर्स साबित होंगे ये 5 फीचर्स

OpenAI ने अपना सबसे पावरफुल AI मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम GPT 5 है. OpenAI के CEO Sam Altman ने लॉन्चिंग के दौरान दावा किया है कि GPT-5 असल में एक सब्जेक्ट के PhD लेवल के एक्सपर्ट की तरह काम करता है.
GPT 4 की तुलना में GPT 5 को बेहतर बनाया गया है. लेटेस्ट मॉडल बेहतर स्पीड, सटीकता, रीजनिंग कैपिबिलिटीज, और बेहतर समझ के साथ आता है.
ChatGPT 5 यूजर्स के लिए फ्री में अवेलेबल होगा. इतना ही नहीं कंपनी ने इसको लेकर ढेरों दावे किए हैं कि यह अब तक का सबसे स्मार्ट, तेज और यूजफुल मॉडल है. इस लेवल के मॉडल अब तक पेड सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं.
आज आपको GPT 5 के 5 बड़े फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो AI इंडस्ट्री में गेम चेंजर्स साबित होंगे.
बिना कोडिंग के बना सकेंगे ऐप और वेबसाइट
GPT‑5 का यूज करके बिना किसी कोडिंग का यूज करके ऐप और वेबसाइट को तैयार किया जा सकता है. इसके लिए GPT 5 पर यूजर्स को एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना होगा. जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह मॉडल डिजाइन और अन्य काम में एक्सपर्ट है.
Gmail और Google Calendar से कनेक्शन
GPT‑5, असल में Gmail और आपके Google Calendar से कनेक्ट हो सकता है. ऐसे में GPT‑5 आपके ऑफिशियल वर्क और पर्सनल काम को मैनेज करने की भी सुविधा दे सकता है. हालांकि अभी ये फीचर्स सिर्फ प्रो यूजर्स के लिए है.
वर्चुअल असिस्टेंट की तर्ज पर करेगा काम
GPT 5 मॉडल के तहत ChatGPT बेहतर तरीके से कमांड को फॉलो कर सकता है. साथ ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से इस मॉडल को वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में यूज किया जा सकता है. कर सकता है ये काम...
मेडिकल रिपोर्ट को समराइज कर सकता है
OpneAI का कहना है कि GPT-5 हेल्थ और मेडिकल को लेकर पूछे जाने वाले सवालों के लिए एक बेस्ट मॉडल है. HealthBench मॉडल पर इसका सबसे हाई स्कोर है, जिसे डॉक्टर्स के द्वारा तैयार किए गए पैरामीटर्स पर विकसित किया गया है. यह मेडिकल रिपोर्ट को समराइज कर सकता है और मरीजों को आसान भाषा में समझा भी सकता है.
पर्सनल ट्यूटर की तर्ज पर करेगा मदद
GPT 5 में गलत जवाबों की संख्या में कमी की गई है और यह पुराने वर्जन की तुलना में ज्यादा बेहतर है. इस खासियत की वजह से GPT 5 असल में पर्नसल ट्यूटर के तौर पर काम कर सकता है. सीखने के लिए लेशन प्लान्स और डिटेल में एजुकेशनल कंटेंट को प्रोवाइड करा सकता है.
डुअल मॉडल सिस्टम से मिलेगा फायदा
GPT 5 के अंदर दो मॉडल की पावर को शामिल किया गया है. इसमें एक जनरल काम-काज के लिए है, जबकि कॉम्प्लेक्स टास्क और डीप लर्निंग के लिए दूसरे मॉडल का यूज किया गया है. इसके अंदर एक इंटेलीजेंट टास्क राउटर का यूज किया गया है, जो तय करता है कि किस काम के लिए कौन का मॉडल यूज करना है. ऐसे में यूजर्स को मॉडल का चुनाव नहीं करना पड़ता है.