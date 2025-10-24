Apple के 'सबसे बड़े ऐप' की टीम को OpenAI ने खरीदा, Sam Altman की बड़ी तैयारी

OpenAI ने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इनकॉर्पोरेटेड को खरीद लिया है. अगर आप इस नाम से परिचित नहीं है, तो जान लीजिए कि इसी कंपनी ने ऐपल के Mac OS के लिए Sky ऐप को तैयार किया था. Sky एक नैचुरल लैंग्वेज इंटरफेस है. इस कंपनी को हाल में ही Workflow में काम करने वाली टीम ने बनाया था.

ऐपल ने वर्कफ्लो को खरीद लिया था और उसे शॉर्टकट्स में बदल दिया था. ये iOS यूजर्स के बीच एक पॉपुलर ऐप है. इस साल की शुरुआत में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इनकॉर्पोरेटेड ने मैक ऐप Sky का प्रीव्यू दिखाया था. इस ऐप ने दिखाया था कि किस तरह से मॉडर्न AI का इस्तेमाल ऑटोमेशन और मैक पर वर्कफ्लो को बेहतर करने के लिए किया जा सकता है.

Apple नहीं बनाया पाया Sky के टक्कर का ऐप

अब तक ऐपल वैसे कुछ तैयार नहीं कर पाया है, जो Sky की टक्कर का हो. ऐपल लगातार Siri को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है. कंपनी AI के साथ Siri को जोड़कर लाने वाली थी, लेकिन इसकी लॉन्चिंग में देर हो रही है. संभव है कि कंपनी अपडेटेड Siri को अगले साल यानी 2026 में लॉन्च कर सकती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: OpenAI ने लॉन्च किया Atlas ब्राउजर, Google Chrome को टक्कर देने की तैयारी

बात करें Sky की तो इसे कुछ ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये मैक यूजर्स को राइटिंग, प्लानिंग, कोडिंग और शेड्यूल मैनेज करने में मदद कर सकता है. Sky समझ सकता है कि यूजर की स्क्रीन पर क्या हो रहा है और उस काम को पूरा करने के लिए सीधे ऐप्स से इंटरैक्ट कर सकता है.

क्या है OpenAI का प्लान?

सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इनकॉर्पोरेटेड को एक्वायर करने की जानकारी OpenAI ने एक ब्लॉगपोस्ट जारी कर दी है. कंपनी ने बताया कि AI प्रोग्रेस सिर्फ इंटेलिजेंस को एडवांस करने के बारे में नहीं है. बल्कि ये उस इंटरफेस को अनलॉक करने के बारे में भी है, जो कॉटेक्स्ट को समझ सके, एडॉप्ट कर सके और आपका काम आसानी से कर सके.

यह भी पढ़ें: AI इतिहास की सबसे बड़ी डील, OpenAI और Nvidia बनाएंगे डेटा सेंटर, यूज होगी न्यूयॉर्क शहर के बराबर बिजली

कंपनी की मानें, तो Sky के साथ AI आपके साथ कदम-से-कदम मिलाकर काम कर सकता है. चाहे आप कुछ लिख रहे हों, प्लानिंग कर रहे हों, कोडिंग या अपना रोजमर्रा का काम मैनेज कर रहे हों. Sky समझता है कि आपकी स्क्रीन पर क्या चल रहा है और उसके हिसाब से एक्शन ले सकता है.

Advertisement

ChatGPT के प्रमुख और VP, Nick Turley ने बताया, 'हम एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ आपके प्रॉम्प्ट्स का जवाब नहीं देगा बल्कि आपके काम को पूरा करेगा. Sky का मैक के साथ डीप इंटीग्रेशन हमारी सोच को पूरा करने में मदद करेगा. हमारी सोच AI को लोगों की रोजमर्रा की जरूरत के टूल्स में शामिल करना है.'

---- समाप्त ----