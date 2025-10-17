OnePlus के इन स्मार्टफोन्स में मिलने वाला Oxygen OS 16 अपडेट, कंपनी ने जारी की लिस्ट

OnePlus ने अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम OxygenOS 16 का ऐलान कर दिया है. ये कंपनी का लेटस्ट ओएस है, जो Andorid 16 पर बेस्ड है. कंपनी का कहना है कि इसमें कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स मिलेंगे, जो यूजर के बिहेवियर को एडॉप्ट करने के लिए तैयार किया गया है. दिवाली से पहले ये OnePlus यूजर्स के लिए दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है. क्योंकि अपडटे के बाद पुराने फोन को भी एक विजुअल मेकओवर मिलेगा और नए जैसा हो जाएगा.

कंपनी की मानें, तो इसमें Plus Mind फीचर मिलेगा, जो ऑन-स्क्रीन कंटेंट को कैप्चर और रिकॉग्नाइज कर सकता है. साथ ही इसे माइंड स्पेस में स्टोर कर सकता है. OxygenOS 16 में पैरलल प्रॉसेसिंग 2.0 दिया गया है, जो नेविगेशन गेस्चर और सिस्टम इंटरैक्शन में बेहतर एनिमेशन डिलीवर करेगा.

कब होगा रिलीज?

वनप्लस ने हाल में ही OxygenOS 16 Beta प्रोग्राम को शुरू किया है. कंपनी की मानें तो इस बीटा प्रोग्राम के तहत चुनिंदा वनप्लस यूजर्स को अपकमिंग Andorid 16 बेस्ड फीचर्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा.

Advertisement

बीटा यूजर्स OxygenOS 16 के आधिकारिक रोलआउट से पहले तमाम फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसके अलावा OnePlus 15 पहला स्मार्टफोन होगा, जो OxygenOS 16 के साथ रिलीज होगा. यानी ये डिवाइस पहले दिन से OxygenOS 16 पर काम करेगा.

यह भी पढ़ें: OnePlus 15 की लॉन्च डेट कन्फर्म, दमदार प्रोसेसर के साथ मिलेगी 7000mAh की बैटरी

कब और किन फोन्स को मिलेगा अपडेट?

नवंबर 2025 में...

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus Open

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 2

दिसंबर 2025 में...

OnePlus 11 5G

OnePlus 11R 5G

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3 5G

साल 2026 की पहली तिमाही में...

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus Nord CE4

OnePlus Nord CE4 Lite 5G

OnePlus Pad

OnePlus Pad Lite

यह भी पढ़ें: OnePlus ने किया दिवाली सेल का ऐलान, फोन पर मिलेगा 12 हजार से ज्यादा डिस्काउंट

क्या हैं खास फीचर्स?

वनप्लस की मानें, तो OxygenOS 16 में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. लॉक स्क्रीन और ऐप ड्रॉअर में फ्लुएड एनिमेशन्स मिलेंगे. इसमें Flux Themes 2.0 दिया जाएगा. नए अपडेट के बाद कंपनी स्मार्टफोन में कई AI फीचर्स देगी. यूजर्स को तेज और स्मूद परफॉर्मेंस मिलेगी. कस्टमाइजेशन के लिए भी नए फीचर्स दिए जाएंगे. अपडेट के बाद यूजर्स को नए फीचर्स मिलेंगे. जैसे ही कोई सिम बिना ऑथेंटिकेशन के बाहर निकालेगा, फोन खुद-ब-खुद लॉक हो जाएगा.

Advertisement

---- समाप्त ----