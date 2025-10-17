scorecardresearch
 

Feedback

OnePlus के इन स्मार्टफोन्स में मिलने वाला Oxygen OS 16 अपडेट, कंपनी ने जारी की लिस्ट

वनप्लस ने OxygenOS 16 का ऐलान कर दिया है. लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में वनप्लस डिवाइसेस को कई सारे फीचर्स मिलेंगे. कंपनी का लेटेस्ट अपडेट अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा. शुरुआत में ये अपडेट चुनिंदा डिवाइस को दिया जाएगा, जिसे बाद में एक्सपैंड किया जाएगा. कंपनी ने सभी एलिजिबल डिवाइसेस की लिस्ट भी जारी कर दी है.

Advertisement
X
OnePlus ने OxygenOS 16 का बीटा वर्जन पहले ही जारी कर दिया है.. (Photo: OnePlus)
OnePlus ने OxygenOS 16 का बीटा वर्जन पहले ही जारी कर दिया है.. (Photo: OnePlus)

OnePlus ने अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम OxygenOS 16 का ऐलान कर दिया है. ये कंपनी का लेटस्ट ओएस है, जो Andorid 16 पर बेस्ड है. कंपनी का कहना है कि इसमें कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स मिलेंगे, जो यूजर के बिहेवियर को एडॉप्ट करने के लिए तैयार किया गया है. दिवाली से पहले ये OnePlus यूजर्स के लिए दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है. क्योंकि अपडटे के बाद पुराने फोन को भी एक विजुअल मेकओवर मिलेगा और नए जैसा हो जाएगा. 

कंपनी की मानें, तो इसमें Plus Mind फीचर मिलेगा, जो ऑन-स्क्रीन कंटेंट को कैप्चर और रिकॉग्नाइज कर सकता है. साथ ही इसे माइंड स्पेस में स्टोर कर सकता है. OxygenOS 16 में पैरलल प्रॉसेसिंग 2.0 दिया गया है, जो नेविगेशन गेस्चर और सिस्टम इंटरैक्शन में बेहतर एनिमेशन डिलीवर करेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

OnePlus Nord Buds 3
दो हजार में चाहते हैं शानदार ईयरबड्स, ये हैं बेस्ट ऑप्शन 
मिनी कंप्यूटर, पोर्टेबल के साथ पावरफुल... देखें OnePlus Pad 3 का रिव्यू 
One Plus Nord 5
OnePlus Nord 5 का कैसा है कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस? देखें Review 
OnePlus 15
OnePlus ला रहा अपना सबसे पावरफुल फोन, मिलेगी 7000mAh की बैटरी 
OnePlus 13
OnePlus दिवाली सेल का ऐलान, मिलेगा 12 हजार से ज्यादा डिस्काउंट  

कब होगा रिलीज? 

वनप्लस ने हाल में ही OxygenOS 16 Beta प्रोग्राम को शुरू किया है. कंपनी की मानें तो इस बीटा प्रोग्राम के तहत चुनिंदा वनप्लस यूजर्स को अपकमिंग Andorid 16 बेस्ड फीचर्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा.

Advertisement

बीटा यूजर्स OxygenOS 16 के आधिकारिक रोलआउट से पहले तमाम फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसके अलावा OnePlus 15 पहला स्मार्टफोन होगा, जो OxygenOS 16 के साथ रिलीज होगा. यानी ये डिवाइस पहले दिन से OxygenOS 16 पर काम करेगा.

यह भी पढ़ें: OnePlus 15 की लॉन्च डेट कन्फर्म, दमदार प्रोसेसर के साथ मिलेगी 7000mAh की बैटरी

कब और किन फोन्स को मिलेगा अपडेट? 

नवंबर 2025 में... 

  • OnePlus 13
  • OnePlus 13R
  • OnePlus 13s
  • OnePlus Open
  • OnePlus 12
  • OnePlus 12R
  • OnePlus Pad 3
  • OnePlus Pad 2

दिसंबर 2025 में... 

  • OnePlus 11 5G
  • OnePlus 11R 5G
  • OnePlus Nord 5
  • OnePlus Nord CE5
  • OnePlus Nord 4
  • OnePlus Nord 3 5G

साल 2026 की पहली तिमाही में... 

  • OnePlus 10 Pro 5G
  • OnePlus Nord CE4
  • OnePlus Nord CE4 Lite 5G
  • OnePlus Pad
  • OnePlus Pad Lite

यह भी पढ़ें: OnePlus ने किया दिवाली सेल का ऐलान, फोन पर मिलेगा 12 हजार से ज्यादा डिस्काउंट

क्या हैं खास फीचर्स? 

वनप्लस की मानें, तो OxygenOS 16 में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. लॉक स्क्रीन और ऐप ड्रॉअर में फ्लुएड एनिमेशन्स मिलेंगे. इसमें Flux Themes 2.0 दिया जाएगा. नए अपडेट के बाद कंपनी स्मार्टफोन में कई AI फीचर्स देगी. यूजर्स को तेज और स्मूद परफॉर्मेंस मिलेगी. कस्टमाइजेशन के लिए भी नए फीचर्स दिए जाएंगे. अपडेट के बाद यूजर्स को नए फीचर्स मिलेंगे. जैसे ही कोई सिम बिना ऑथेंटिकेशन के बाहर निकालेगा, फोन खुद-ब-खुद लॉक हो जाएगा.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement