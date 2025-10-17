scorecardresearch
 

OnePlus 15 की लॉन्च डेट कन्फर्म, दमदार प्रोसेसर के साथ मिलेगी 7000mAh की बैटरी

OnePlus 15 जल्द ही लॉन्च होने वाला है. ये कंपनी का पहला फोन होगा, जो Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आएगा. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए कंपनी 7000mAh की बैटरी दी जाएगी जो 100W की चार्जिंग सपोर्ट करेगी. इस फोन के साथ कंपनी एक अन्य मॉडल भी लॉन्च करेगा. आइए जानते हैं इन फोन्स की डिटेल्स.

OnePlus 15 में क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर मिलेगा. (Photo: OnePlus)
OnePlus जल्द ही अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 लॉन्च करने वाला है. ब्रांड का ये फोन लॉन्च से पहले ही चर्चा में बना हुआ है. कंपनी इस फोन को जल्द ही चीन में लॉन्च करने वाली है. ये हैंडसेट Qualcomm के दमदार प्रोसेसर के साथ आएगा, जिसे कंपनी ने हाल में ही लॉन्च किया था. 

चीन में ये फोन अक्टूबर के अंत में लॉन्च होगा. इसके साथ ही कंपनी OnePlus Ace 6 को भी लॉन्च करेगी. दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशन्स से फिलहाल पर्दा नहीं उठा है. हालांकि, लीक रिपोर्ट्स में अब तक फोन से जुड़ी बहुत सी जानकारियां सामने आ चुकी हैं. 

कब लॉन्च होगा फोन? 

OnePlus 15 को कंपनी चीन में 27 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है. इसके साथ ही कंपनी OnePlus Ace 6 को भी लॉन्च करेगी. कंपनी ने दोनों हैंडसेट का पहली झलक भी दिखा दी है. इस बार हमें वनप्लस स्मार्टफोन्स के डिजाइन में बदलाव भी देखने को मिलेगा. हालांकि, दोनों फोन्स डिजाइन के मामले में एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे. 

यह भी पढ़ें: दो हजार रुपये में चाहते हैं बेस्ट ईयरबड्स, OnePlus से Nothing तक ये हैं ऑप्शन

भारतीय बाजार में लॉन्च की बात करें, तो ये दोनों फोन्स OnePlus 15 और OnePlus 15R के नाम से लॉन्च हो सकते हैं. हर साल की तरह संभव है कि कंपनी अपने फ्लैगशिप फोन्स को साल के अंत में लॉन्च करेगी. हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. 

oneplus ace 6

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स? 

OnePlus 15 की बात करें, तो ये कंपनी का पहला फोन होगा जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आएगा. डिस्प्ले के मामले में भी इस फोन में बड़ा अपग्रेड मिलेगा. स्क्रीन 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. इसमें 1.5K OLED स्क्रीन मिलेगी. डिवाइस को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी जाएगी. फोन 100W की फास्ट चार्जिंग और 50W की वायरलेस चार्जिंग के साथ आएगा. 

यह भी पढ़ें: OnePlus ने किया दिवाली सेल का ऐलान, फोन पर मिलेगा 12 हजार से ज्यादा डिस्काउंट

OnePlus Ace 6 की बात करें, तो इसमें 1.5K BOE OLED स्क्रीन मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. इसमें अल्ट्रा सोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा. हैंडसेट Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आएगा. इसमें 7800mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी.

