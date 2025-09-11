OnePlus Nord Buds 3r भारत में लॉन्च, 54 घंटे का बैटरी बैकअप, बस इतनी है कीमत

OnePlus ने भारत में अपना नया ऑडियो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Nord Buds 3r है. ये कंपनी के एंट्री लेवल True Wireless Earbuds हैं. इसमें AI ट्रांसलेशन, बेहतर बैटरी बैकअप और डुअल डिवाइस का सपोर्ट मिलता है.

OnePlus ने इनको सेल के लिए उपलब्ध करा दिया है. इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफर के तहत ये 1,599 रुपये में खरीदा जा सकेंगे, वहीं रेगुलर कीमत 1,799 रुपये है.

Nord Buds 3r में मिलेगा 12.4mm का ड्राइवर्स

ऑडियो आउटपुट की बात करें तो इसमें 12.4mm टाइटेनियम कोटेड Dynamic Drivers का यूज किया था. कंपनी ने यूजर्स की जरूरत के लिए प्री ट्यून्ड EQ दिया है, जिसमें से किसी एक चुनाव किया जा सकता है.

वनप्लस के चुनिंदा स्मार्टफोन के साथ OnePlus 3D Audio का सपोर्ट मिलेगा. इस TWS में 360 डिग्री साउंड एक्सपीरियंस भी मिलेगा.

कॉलिंग की बात करें तो इन बड्स में डुअल माइक का फीचर मिलता है. जो AI बेस्ड नॉइस कैंसिलेशन के साथ आते हैं. कंपनी का दावा है कि इससे यूजर्स के बेहतर साउंड क्वालिटी मिलती है.

Nord Buds 3r में AI समेत कई खास फीचर

OnePlus Nord Buds 3r में कई खास फीचर मिलते हैं, जिसमें AI ट्रांसलेशन का भी फीचर मिलता है, जो रियल टाइम ट्रांसलेट करके देता है. इसमें Find My Earbuds का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप इन बड्स को आसानी से खोज सकेंगे. इन बड्स को IP55 रेटिंग दी गई है, जो इसको डस्ट और वॉटर से रेसिस्टेंस बनाता है.

Nord Buds 3r में Bluetooth 5.4 का सपोर्ट मिलता है. इससे यूजर्स को 47ms लो लेटेंसी मोड मिलता है, जो गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर काम करता है. इसमें डुअल डिवाइस का सपोर्ट है. Android मोबाइल यूजर्स ईजी सेटअप के लिए Google Fast Pair का यूज कर सकते हैं.

सिंगल चार्ज में 12 घंटे चलें Nord Buds 3r

OnePlus Nord Buds 3r के बैटरी बैकअप की बात करें तो कंपनी का दावा है कि ये सिंगल चार्ज में 12 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा. चार्जिंग केस के साथ 54 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है. इन बड्स में यूजर्स को डबल टैप पर कुछ खास फीचर मिलते हैं, जिनकी मदद से फोट कैप्चर कर सकता है.

