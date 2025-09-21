scorecardresearch
 

OnePlus ने किया दिवाली सेल का ऐलान, फोन पर मिलेगा 12 हजार से ज्यादा डिस्काउंट

OnePlus Diwali Sale: वनप्लस ने दिवाली सेल ऑफर का ऐलान कर दिया है. इस ऑफर के तहत कंपनी OnePlus 13, OnePlus 13s और OnePlus 13R पर बंपर डिस्काउंट ऑफर कर रही है. इस सीरीज पर आप 12 हजार रुपये से ज्यादा की बचत कर सकते हैं. इसके अलावा कंपनी अपने ऑडियो प्रोडक्ट और टैबलेट पर भी डिस्काउंट ऑफर दे रही है.

OnePlus 13 पर मिलेगा 12 हजार का डिस्काउंट. (Photo: ITG)
OnePlus ने दिवाली सेल का ऐलान कर दिया है. इस ऑफर के तहत कंपनी के स्मार्टफोन, टैबलेट और IoT प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है. OnePlus Diwali सेल की शुरुआत 22 सितंबर से शुरू हो रही है. इसका फायदा आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर मिलेगा. 

ब्रांड के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स Flipkart, ब्लिंकइट और दूसरे प्रेटफॉर्म्स पर मिलेंगे. अगर आप नया फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस सेल का फायदा उठा सकते हैं. आइए जानते हैं इस सेल में मिलने वाले ऑफर्स की डिटेल्स. 

स्मार्टफोन पर बंपर डिस्काउंट

OnePlus 13 लाइन-अप को आप कई हजार के डिस्काउंट पर खरीद पाएंगे. OnePlus 13R पर दिवाली सेल में डिस्काउंट मिल रहा है. इस फोन को कंपनी ने 42,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था, जो सेल में 35,749 रुपये में मिलेगा. फोन पर 5000 रुपये का प्राइस ड्रॉप और 2250 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा. 

OnePlus Pad 3 Review: मिनी कंप्यूटर, पोर्टेबल होने के साथ पावरफुल भी 

वहीं OnePlus 13s पर भी अच्छी डील मिल रही है. ये फोन 54,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, जो सेल में 47,749 रुपये में मिलेगा. इस पर 4000 रुपये का प्राइस ड्रॉप और 3250 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा. वहीं OnePlus 13 की बात करें, तो इसे आप 57,749 रुपये में खरीद पाएंगे. फोन पर 8000 रुपये का प्राइस ड्रॉप और 4250 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा. 

OnePlus Buds 4 Review: शोर-शराबे में भी शांति से सुन सकेंगे म्यूजिक, क्या कीमत को जस्टिफाई करता है ये बड्स

OnePlus Nord 5 पर भी डिस्काउंट है. ये स्मार्टफोन 31,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, जिस पर 1500 रुपये का प्राइस ड्रॉप और 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा. वहीं OnePlus Nord CE5 24,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, जो सेल में 21,499 रुपये में मिलेगा. 

ऑडियो और टैबलेट पर भी मिलेगी छूट

इसके अलावा कंपनी ऑडियो और टैबलेट पर भी डिस्काउंट देगी. OnePlus Buds 4 जुलाई में लॉन्च हुआ था, जो 4,799 रुपये में मिलेगा. वहीं OnePlus Buds Pro 3 पर 7,999 पर मिलेगा, जिसका ओरिजनल प्राइस 11,999 रुपये है. OnePlus Pad Lite का बेस मॉडल 14,999 रुपये में मिलेगा. OnePlus Pad Go को आप 13,749 में खरीद सकते हैं.

