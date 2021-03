One Plus 9, 9 Pro की तस्वीरें लॉन्च से पहले आईं सामने, यहां देखें

One Plus 9 सीरीज को 23 मार्च को लॉन्च किया जाएगा. इस सीरीज में One Plus 9 और One Plus 9 Pro शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इस सीरीज में एक अफोर्डेबल फोन One Plus 9E को भी लॉन्च किया जाएगा. One Plus 9 सीरीज के लॉन्च से पहले ही कई बार इसके स्पोसिफिकेशन्स लीक हो चुके हैं. साथ ही भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं.

OnePlus 9 Pro