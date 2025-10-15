scorecardresearch
 

ना फोन-ना वॉलेट, सिर्फ अंगूठी से पेमेंट,7 ग्राम सोने से हुई तैयार, इतनी है कीमत

Muse Ring one को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसको NPCI के साथ पार्टनरशिप के साथ तैयार किया है. NFC इनेबल POS मशीन पर टच करने के बाद यूजर्स आसानी से पेमेंट कर सकेंगे. इसके लिए उनको मोबाइल या वॉलेट रखने के जरूरत नहीं होगी. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

One Ring से होगी पेमेंट. (Photo:musewearables.com )
UPI पेमेंट के लिए आपने कई लोगों को QR Code स्कैन करते देखा होगा. अगर आपके पास स्मार्टफोन ना हो तो UPI पेमेंट नहीं कर सकते हैं. भारतीयों को ऐसी ही परेशानी से बचाने के लिए एक रिंग पेश की है, जिसका नाम Ring One है. 

ये रिंग वियरेबल पेमेंट ईको-सिस्टम पर काम करेगी, जिसको Muse Wallet और NPCI के RuPay नेटवर्क के साथ मिलकर तैयार किया है. NFC इनेबल POS पर इस रिंग को टच करने से पेमेंट कर सकेंगे. 

मकसद डिजिटल पेमेंट को बेहतर बनाना

यहां आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि NFC इनेबल पेमेंट सिस्टम पहले से ही 40 देशों में काम करता है. बैंक के डेबिट कार्ड के अंदर भी NFC का सपोर्ट मिलता है. Muse Wallet अब इस प्लेटफॉर्म को भारत में RuPay के जरिए पेश किया गया है. इस प्लेटफॉर्म का मकसद डिजिटल पेमेंट को बेहतर बनाना है. 

यह भी पढ़ें: अमित शाह अब Zoho Mail पर, शुरू हुआ IMC, बिना PIN चलेगा UPI, पढ़ें टेक की 5 बड़ी खबरें

Muse शुरुआत आईआईटी मद्रास के इंजीनियर के साथ हुई है. लेटेस्ट रिंग का नाम Muse Ring One है. इसमें पेमेंट करने का फीचर मिलता है. साथ ही इसके अंदर हेल्थ ट्रैकिंग फीचर मिलते हैं, जो स्लीप ट्रैकिंग आदि करते हैं और फिर उसे मोबाइल ऐप पर दिखाते हैं. ऑफिशियल पोर्टल पर यह प्री ऑर्डर के लिए लिस्टेड है.

गोल्ड समेत तीन वेरिएंट में मौजूद 

ऑफिशियल पोर्टल पर ये वियेरेबल प्रोडक्ट 28,999 रुपये में लिस्टेड है. ये तीन वेरिएंट में आता है. जहां टाइटेनियम- सेरेमिक और टाइटेनियम वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये है. वहीं 18 कैरेट सोलिड गोल्ड की कीमत 99,999 रुपये है, जिसमें 6-7 ग्राम गोल्ड का यूज किया है. दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको कई सारे कलर वेरिएंट मिलते हैं. 

सिंगल चार्ज में 7 दिन चलती है 

Ring One चार्जिंग के साथ आती है. कंपनी का दावा है यह एक बार फुल चार्जिंग के बाद 7 दिन का बैटरी बैकअप देती है. इसमें 24/7 हेल्थ ट्रैकिंग का फीचर दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: चेहरा दिखाते ही हो जाएगा UPI पेमेंट, नहीं डालना होगा PIN, बहुत आसान है तरीका

लाइटवेट डिजाइन

ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्टेड डिटेल्स के मुताबिक, यह एक एवरेज स्मार्टवॉच की तुलना में 10 गुना हल्की है. ऐसे में आप इसे आसानी से दिन और रात में पहनकर घूम सकते हैं. पोर्टल पर बताया है कि नॉन एलर्जिक प्रोडक्ट है, जिसका मतलब है कि इसमें मेडिकल ग्रेड का मेटेरियल यूज करके तैयार किया है.

