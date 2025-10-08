अमित शाह अब Zoho Mail पर, शुरू हुआ IMC, बिना PIN चलेगा UPI, पढ़ें टेक की 5 बड़ी खबरें

Zoho इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है. आज अमित शाह ने X पर बताया कि उन्होंने Zoho Mail यूज करना स्टार्ट कर दिया है. इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत भी हो चुकी है और पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब UPI पेमेंट बिना पिन के ही कर सकते हैं. फिंगरप्रिंट और फेस आईडी यूज करके आप UPI पेमेंट कर सकेंगे.

1. स्वदेशी Zoho Mail पर शिफ्ट हुए अमित शाह, बदली अपनी ईमेल आईडी, Zoho फाउंडर का दिलचस्प रिप्लाई

अमित शाह के X पोस्ट के बाद Zoho का रिप्लाई भी आ गया है. Zoho Workplace ने रिप्लाई में शाह का शुक्रिया अदा किया है. कंपनी ने लिखा है कि नैशनल लीडर्शिप का जोहो यूज करना इंस्पायरिंग है.

2. बिना पिन के ही हो जाएगा UPI पेमेंट और एटीएम से भी निकलेंगे पैसे, RBI का बड़ा कदम

नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने RBI के साथ मिलकर कई बड़े ऐलान किए हैं. ये ऐलान ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में किए गए हैं. इसमें बायोमैट्रिक् और वियरेबल ग्लास रिकॉग्निशन बेस्ड ऑथेंटिक UPI ट्रांजेक्शन को मंजूरी दी गई है. यानी आपको अब UPI पेमेंट के लिए पिन की जरूरत नहीं होगी.

3. शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम इवेंट IMC, PM मोदी ने किया उद्घाटन

Advertisement

इस बार IMC की थीम इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारत की लीडरशिप को दिखाएगा. इस साल के इवेंट में 400 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं. इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 6G, क्वांटम कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल नेटवर्क और साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन पर फोकस होगा.

4. OTP और फिंगरप्रिंट से खुलेगा दरवाजा, पुराना डोर बन जाएगा स्मार्ट, मीलों दूर से कर पाएंगे कंट्रोल

घर को सिक्योर रखने के लिए लोग कई तरह के लॉक लगते हैं. क्या हो अगर आपके घर का दरवाजा भी फोन की तरह हो जाए. जैसे आप फोन को ओपन करने के लिए पिन एंटर करते हैं, ऐसे ही आपको घर को खोलने के लिए भी पिन या पासवर्ड डालना हो. मार्केट में कई ऐसे ऑप्शन हैं, जो आपके मेन डोर को स्मार्ट डोर बना सकते हैं.

5. Nokia जैसा फोन लेकर आई HMD, कीमत 4 हजार रुपये से भी कम, दमदार हैं फीचर्स

Nokia के फोन बनाने वाली HMD ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है. कंपनी इसे हाइब्रिड फोन बता रही है, जो बिना की-पैड वाला फीचर फोन होगा. इसमें टच स्क्रीन मिलेगी और इसका डिजाइन आपको नोकिया के पुराने फोन की याद दिलाएगा. ये काफी हद तक Nokia Asha फोन से मिलता है.

---- समाप्त ----