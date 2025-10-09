scorecardresearch
 

चेहरा दिखाते ही हो जाएगा UPI पेमेंट, नहीं डालना होगा PIN, बहुत आसान है तरीका

UPI पर अब बिना PIN के भी पेमेंट कर सकेंगे. यानी पेमेंट करने के लिए आपको हर बार PIN डालने की जरूरत नहीं होगी बल्कि फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करके पेमेंट किया जा सकेगा. हालांकि, इसके लिए यूजर्स को सेटिंग में कुछ बदलाव करना होगा. इस हफ्ते ही NPCI और RBI ने इस कदम का ऐलान किया है. आइए जानते हैं कैसे काम करेगा ये फीचर.

UPI पर अब बिना PIN डाले भी होगी पेमेंट. (Photo: Unsplash)
NPCI (नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए डिजिटल पेमेंट फीचर्स का ऐलान किया है. नए फीचर के तहत बिना PIN के भी UPI पेमेंट किया जा सकेगा. अभी तक UPI पेमेंट करने के लिए यूजर्स को पिन एंटर करना होता था, लेकिन अब यूजर्स बायोमैट्रिक्स के जरिए पेमेंट कर सकेंगे. 

साथ ही स्मार्ट ग्लासेस के जरिए भी पेमेंट हो सकेगा. इससे UPI का इस्तेमाल आसान होगा. यूजर्स किसी भी पेमेंट को वेरिफाई करने के लिए अपने फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक का इस्तेमाल PIN की जगह कर सकते हैं. ये फीचर यूजर्स को मैन्युअली सेट करना होगा. 

इन बातों का रखें ध्यान 

शुरुआत में बायोमैट्रिक्स के जरिए UPI पेमेंट को सीमित रखा गया है. यूजर्स 5000 रुपये तक की ही पेमेंट इसके जरिए कर सकते हैं. स्मार्टफोन के जरिए होने वाले UPI पेमेंट में बायोमैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा. माना जा रहा है कि इससे UPI पेमेंट आसान और सुरक्षित तरीके से होंगे. 

यह भी पढ़ें: भारत में UPI, तो अमेरिका में कैसे होता है डिजिटल पेमेंट? पॉपुलर हो रहा देसी मॉडल

इस फीचर के आने के बाद यूजर्स को अब PIN एंटर नहीं करना होगा. हालांकि, बड़ी पेमेंट्स के लिए अभी भी बायोमैट्रिक्स की जरूरत होगी. UPI की ये सर्विस शुरू हो गई है. हालांकि, अभी ज्यादातर UPI सर्विस ऑफर करने वाले ऐप्स पर ये सुविधा नहीं मिल रही है. आइए जानते हैं आप इस सर्विस को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: बिना पिन के ही हो जाएगा UPI पेमेंट और एटीएम से भी निकलेंगे पैसे, RBI का बड़ा कदम

कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे बायोमैट्रिक्स ऑथेंटिकेशन? 

  • सबसे पहले आपको UPI ऐप ओपन करना होगा. इसके बाद आपको एक नया पेमेंट शुरू करना होगा. 
  • इसके लिए आप किसी QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर किसी कॉन्टैक्ट को चुन सकते हैं. 
  • अब आपको पेमेंट का अमाउंट एंटर करना होगा. फिर बैंक चुनना होगा जिससे पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं. 
  • जब आपसे UPI PIN एंटर करने के लिए कहा जाए, तो आपको यूज बायमैट्रिक का विकल्प चुनना होगा. हालांकि, ये विकल्प अभी ज्यादातर ऐप्स पर नहीं दिख रहा है. 
  • आपको अपना फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेट करना होगा. इसके बाद कन्फर्मेशन मैसेज का इंतजार करना होगा. कन्फर्मेशन के बाद पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा.
