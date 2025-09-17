scorecardresearch
 

Google और Apple के बाद Meta का बड़ा इवेंट, लॉन्च होंगे हेड्स अप डिस्प्ले वाले स्मार्ट ग्लासेज

Meta Connect 2025 की शुरुआत CEO मार्क जकरबर्ग करेंगे. इस इवेंट के दौरान कंपनी न्यू स्मार्ट ग्लासेस, न्यू Quest हेडसेट और AI को लेकर ऐलान करेगी. इस दौरान कंपनी AI को लेकर भी अपडेट दे सकती है. इससे पहले Apple और Google अपना साल का बड़ा इवेंट कर चुके हैं.

स्मार्ट ग्लासेस में न्यू हेडअप डिस्प्ले मिलेगा. (File Photo: Meta)
Meta Connect 2025 की शुरुआत होने जा रही है. इस इवेंट की शुरुआत Facebook के को-फाउंडर और Meta CEO मार्क जकरबर्ग करेंगे. इस इवेंट के दौरान कंपनी कई बड़े ऐलान करेगी. इसमें न्यू Ray-Ban Meta Glass, Oakley Meta Sphaera Glasses और कई बड़े ऐलान होंगे. इससे पहले Apple अपनी iPhone 17 सीरीज को अनवील कर चुका है और Google ने Pixel 10 सीरीज को अनवील किया था. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Meta Connect 2025 इवेंट शुरू होने से पहले कंपनी ने एक वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट किया और कुछ देर बाद उसको रिमूव कर दिया. 

वीडियो क्लिप के अंदर न्यू Meta Ray-Ban glasses की झलक दिखाई है, जिसके अंदर हेडअप डिस्प्ले दिया है. इसके अंदर अंदर मैप्स, टेक्स्ट आदि देख सकेंगे. 

सिंगल कैमरा लेंस के साथ लॉन्च होगा स्मार्ट ग्लासेस 

सिंगल कैमरा सेंसर के साथ आने वाला Meta Oakley Glasses की भी झलक दिखाई गई. यह कंपनी का दूसरा स्मार्ट ग्लास वाला प्रोडक्ट है. इसको खासतौर से एथलीट्स के लिए तैयार किया गया है.

यह भी पढ़ें: बार-बार ब्लॉक हो रहा FB अकाउंट, मार्क जकरबर्ग ने Meta पर किया केस

Meta स्मार्ट ग्लासेस की बढ़ेगी कीमत

Meta Connect 2025 में लॉन्च होन वाले स्मार्ट ग्लासेस को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है, जिसमें दावा किया है कि न्यू स्मार्ट ग्लासेस की कीमत में इजाफा होगा. ये जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट्स में दी है. ये कीमत 800 अमेरिकी डॉलर तक होगी, जिसे भारतीय करेंसी में कंवर्ट करते हैं तो 70,206 रुपये होगी. 

Meta की VR को लेकर तैयारी 

Meta Connect 2025 में VR हैडसेट को लेकर कोई क्लीयर जानकारी नहीं है. इस साल Quest Headsets लॉन्च होगा या नहीं, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है. इससे पहले सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया था कि मेटा एक न्यू लाइटवेट Quest Headsets पर काम कर रहा है. 

यह भी पढ़ें: मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, बनाई नई कंपनी, Meta-Google के साथ करेगी काम

AI को लेकर नया अपडेट 

Meta Connect 2025 के दौरान कंपनी आर्टिफिशियल इंटेजीलेंस (AI) को लेकर न्यू अपडेट देगी. बताते चलें कि Meta AI को लेकर Meta uperintelligence Lab पर काम कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने काफी हाई सैलरी देकर AI सेक्टर के दिग्गज लोगों को नौकरी दी है. 

