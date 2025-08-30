Luminous ने लॉन्च किया पोर्टेबल पावरहाउस, चलता फिरता इन्वर्टर है ये डिवाइस, इतनी है कीमत

Luminous पावर टेक्नोलॉजी ने भारत में अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने EDGE ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया है, जो स्मार्ट, पोर्टेबल एनर्जी सॉल्यूशन पर फोकस करेगा. इस ब्रांड के तहत कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट EDGE GO 1500 और दूसरे मॉडल्स को पेश किया है. इन डिवाइसेस में पावरबैक के साथ ही साउंड सिस्टम भी लगा है.

ये भारत का पहला पोर्टेबल पावर स्टेशन है, जिसमें म्यूजिक सिस्टम इंटीग्रेट है. कंपनी का कहना है कि ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है, जो पोर्टेबल पावर बैकअप के साथ म्यूजिक का भी आनंद लेना चाहते हैं. आइए जानते हैं इस डिवाइस की कीमत और खास बातें.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

EDGE GO सीरीज को कंपनी ने मल्टीपल अप्लायंस को पावर देने के लिए तैयार किया गया है, जो ऑडियो फीचर्स के साथ आता है. EDGE GO 1500 में 1200W का आउटपुट मिलता है, जो 1120Wh कैपेसिटी के पावर के साथ आता है. कंपनी का कहना है कि उनका डिवाइस 90 तरीकों के हाउसहोल्ड और प्रोफेशनल अप्लायंस को पावर दे सकता है.

ये डिवाइस BIS सर्टिफाइड और सोलर रेडी है. इसे प्रोफेशल व डेली यूज के लिए डिजाइन किया गया है. इसका खास फीचर उसकी चार्जिंग स्पीड है. EDGE GO बायडायरेक्शनल स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से डिवाइस 10 गुना तेजी से चार्ज होता है.

कंपनी का कहना है कि ये डिवाइस सिर्फ 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है. इसकी वजह से ये डिवाइस ज्यादातर पोर्टेबल पावर डिवाइसेस के मुकाबले 7 गुना तेजी से चार्ज होता है. ये पोर्टेबल स्टेशन 90W का साउंड आउटपुट ऑफर करता है. इसमें 6-inch का 50W का सबवुफर और 15W के 2-inch के दो स्पीकर दिए गए है.

कितनी है कीमत?

EDGE GO सीरीज को आप ऐमेजॉन और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. EDGE GO P-सीरीज में कंपनी ने कई डिवाइसेस को लॉन्च किया है. P700 की कीमत 29,999 रुपये है. वहीं P1000 की कीमत 42,499 रुपये, P1200 की कीमत 63,999 रुपये और EDGE GO 1500 की कीमत 1,14,999 रुपये है.

