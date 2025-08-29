scorecardresearch
 

Feedback

Akai Smart TV भारत में लॉन्च, 75-inch तक का मिलेगी स्क्रीन, 13,990 रुपये से शुरू है कीमत

Akai ने अपने नए स्मार्ट टीवी को भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने 32-inch से लेकर 75-inch तक के स्क्रीन साइज में लॉन्च किया है. इसमें आपको दमदार फीचर्स मिलेंगे. कंपनी ने अलग-अलग तरीके के स्क्रीन टाइप में इस सीरीज को लॉन्च किया है. आइए जानते हैं ब्रांड के लेटेस्ट टीवी की कीमत और फीचर्स.

Advertisement
X
Akai Powerview TV में कई स्क्रीन साइज के ऑप्शन मिलते हैं. (Photo: Akai)
Akai Powerview TV में कई स्क्रीन साइज के ऑप्शन मिलते हैं. (Photo: Akai)

AKAI ने भारतीय बाजार में अपनी स्मार्ट टीवी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया है. कंपनी ने अपनी PowerView सीरीज को लॉन्च किया है, जो Android 14 पर बेस्ड है. इस सीरीज में कंपनी ने 32-inch से 75-inch तक के डिस्प्ले वाले मॉडल्स को लॉन्च किया है. ब्रांड ने अलग-अलग स्क्रीन टाइप वाली टीवी को लॉन्च किया है.

कंपनी का कहना है कि उनके लेटेस्ट टीवी में मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, वॉयस सर्च, क्विक ऐप एक्सेस और तमाम गूगल सर्विसेस का एक्सेस मिलता है. आइए जानते हैं Akai के लेटेस्ट टीवी की कीमत और उसके स्पेसिफिकेशन्स. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

AKAI PowerView सीरीज को कंपनी ने अलग-अलग स्क्रीन साइज में लॉन्च किया गया है. कंपनी 32-inch HD डिस्प्ले, 43-inch, 50-inch, 55-inch, 65-inch और 75-inch 4K QLED डिस्प्ले ऑप्शन में आता है. 43-inch और इससे बड़े स्क्रीन साइज वाले टीवी में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Blaupunkt Mini LED TV
108W के स्पीकर वाले दो Smart TV भारत में लॉन्च, इतने रुपये है कीमत 
Philips Harmony Smart TV
Philips Smart TV लॉन्च, बड़ी स्क्रीन के साथ मिलेगा दमदार ऑडियो, इतनी है कीमत  
LG AI Smart TV
LG ने भारत में लॉन्च किए AI Smart TV, लगभग 25 लाख रुपये है कीमत  
Thomson ने नया स्मार्ट टीवी 43-inch स्क्रीन साइज में लॉन्च किया है.
Thomson ने लॉन्च किया 43-inch का Smart TV, इतने रुपये है कीमत  
Hisense U7Q TV सीरीज
Hisense ने लॉन्च किया 100-inch का Smart TV, इतने रुपये है कीमत  

यह भी पढ़ें: Blaupunkt ने लॉन्च किया दमदार Smart TV, मिलेगा 108W का स्पीकर, इतनी है कीमत

32-inch स्क्रीन वाले मॉडल में 1.5GB RAM और 8GB स्टोरेज मिलता है. वहीं 43-inch और इससे बड़ी स्क्रीन वाले मॉडल्स में 2GB RAM और 32GB स्टोरेज मिलता है. बड़ी स्क्रीन वाले मॉडल्स में Dolby Atmos का सपोर्ट दिया गया है. स्मार्ट टीवी में HDMI, USB, LAN और 3.5mm जैक दिया गया है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 40-inch के सबसे सस्ते Smart TV की लिस्ट, Flipkart से खरीद सकते हैं आप

PowerView सीरीज में MediaTek MT9603 प्रोसेसर मिलता है. इसमें गूगल असिस्टेंट, मिराकास्ट, क्रोमकास्ट, पैरेंटल कंट्रोल, फास्ट बूस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. 

कितनी है कीमत? 

AKAI PowerView सीरीज की कीमत 13,990 रुपये से शुरू होती है. इन टीवी को ऑफलाइन, Akai के आधिकारिक प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा. टीवी लॉन्च के मौके पर Akai इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, अनुराग शर्मा ने कहा कि Akai PowerView TV ना सिर्फ शार्प स्क्रीन के साथ आता है, बल्कि इसमें फास्ट प्रोसेसर मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement