Samsung Galaxy A17 5G भारत में लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

Samsung Galaxy A17 5G भारत में लॉन्च हो गया है. ये ब्रांड का लेटेस्ट डिवाइस है, जो बजट रेंज में आता है. ग्लोबल मार्केट में ये फोन पहले ही लॉन्च हो गया था. Samsung Galaxy A17 5G में कंपनी ने 50MP का रियर कैमरा दिया है. वहीं फ्रंट में 13MP का सेल्फी कैमरा मिलता है.

डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है. इसमें आपको Exynos 1330 प्रोसेसर मिलता है. स्मार्टफोन में Gemini AI असिस्टेंट दिया गया है और सर्किल टू सर्च फीचर भी सपोर्ट करता है. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत और खास फीचर्स.

कितनी है कीमत?

Samsung Galaxy A17 5G तीन कॉन्फिग्रेशन में आता है. 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है. वहीं 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 20,499 रुपये में आता है. फोन का टॉप वेरिएंट 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी कीमत 23,499 रुपये है.

स्मार्टफोन कंपनी की वेबसाइट पर पहले से लिस्ट है. इसे आप सैमसंग की आधिकारिक स्टोर के अतिरिक्त ऐमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं. हैंडसेट ब्लैक, ब्लू और ग्रे कलर में आता है. ऑफर के तहत इस पर 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

डुअल सिम सपोर्ट वाले Samsung Galaxy A17 5G में 6.7-inch का full HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है. स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन के साथ आता है. फोन में Exynos 1330 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलेगा.

Galaxy A17 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका मेन लेंस 50MP का है. इसके अलावा 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का मैक्रो लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में 13MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W की चार्जिंग सपोर्ट करती है.

